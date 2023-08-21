СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ДВОИХ ДЕТЕЙ, ПРОПАВШИХ НАКАНУНЕ
Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Двое детей, прибывшие с родителями на отдых из города Череповца, Вологодской области, пропали накануне на полуострове Шлыпра у села Мюссера, Гудаутского района. Родители обнаружили пропажу детей в районе 18 часов 00 минут.
Начались самостоятельные поиски с привлечение местных жителей, но безрезультатно. Затем было принято решение обратиться к спасателям. Поисковая группа ПСЧ по охране Гудаутского района в количестве 8 человек выехала по экстренному вызову в 23 часа 12 минут. Содействие в поисках оказывали и сотрудники Государственной службы охраны.
Поиски завершились успешно. Детей нашли и передали родителям. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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