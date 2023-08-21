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Абхазия Информ

В МГУДЗЫРХУА СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 21 августа 2023 21:27
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В МГУДЗЫРХУА СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. С 21 по 24 августа в селе Мгудзырхуа Гудаутского района будет проходить экологический форум для детей – участников экологических клубов республики. В форуме примут участие педагоги и участники десяти детских экологических клубов. Они получат возможность обменяться опытом и знаниями по вопросам сохранения окружающей среды, экологического образования и экологического воспитания.

В программе лекции, дискуссии, экологический квиз, квест и учебная экскурсия на природу. Все эти мероприятия, как отмечают организаторы, направлены на повышение экологической грамотности детей и их активное участие в решении экологических проблем.

Форум проводит общественная организация «Апсабара», как один из этапов работы эко-клубов, созданных ею осенью прошлого года в ряде населенных пунктов Абхазии: в Сухуме, Ткуарчале, Гагре, Пицунде, в Мгудзырхуа, Уарче, Эшере, Шашикуаре.

«Сохранение природы и баланса в окружающей среде – это задача каждого человека, и каждый может внести свой вклад в этот процесс. А такие совместные выездные мероприятия предполагают и обмен опытом, и помогают юным экологам Абхазии понимать, что у них есть единомышленники в вопросах сохранения и защиты окружающей среды», – отмечают в «Апсабара».

Экологические клубы «Апсабары» были созданы в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», который реализуется в Абхазии при содействии Шведского Агентства по международному развитию и Программы развития ООН. Проект направлен на

снижение воздействия опасных природных явлений, связанных с климатическими изменениями, на жителей Абхазии. Он ставит своей целью повысить устойчивость населения к неблагоприятным природным явлениям путем углубления знаний о рисках и факторах уязвимости, создания системы раннего предупреждения, а также осуществления первоочередных мер по снижению риска с вовлечением местного населения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 21 августа 2023 21:30

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