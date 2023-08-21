ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНОБОРОНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКОВ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии бережно хранят память о защитниках Отечества. В преддверии 30-й годовщины Победы народа Абхазии в Отечественной войне на территории республики открываются новые монументы воинской славы, памятники погибшим защитникам Родины.

В городе Герое Гудаута состоялось тожественное открытие мемориальных досок Кавалерам ордена Леона, братьям Анзору и Тимуру Барциц, Рудику Лакуя, ветеранам Отечественной войны Рудику Пкин, Гарри Даутия также были открыты мемориальные доски на стенах домов, где они жили.

В селе Адзюбжа Очамчырского района состоялось открытие памятника семерым воинам, погибшим в боях за Родину.

Военнослужащие Абхазской гвардии Анзор и Леонид Агухава, Феликс Багателия, Одик Бутба, Омар Какубава, Мизан Микая, Зураб Сакания погибли под обстрелом 19 августа, в начале Отечественной войны народа Абхазии во время форсирования реки Кодор в селе Лата Гулрыпшского района в сторону Восточной Абхазии.

В торжественных церемониях открытия памятников и мемориальных досок, приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил, ветераны боевых действий, участники Отечественной войны народа Абхазии, школьники, жители городов и сел.

Новые памятники посвящены бойцам, которые ценой своей жизни сражались за свободу и независимость Родины.