МИНЗДРАВ ПЕРЕДАЛ В ПОЛЬЗОВАНИЕ РИЦИНСКОМУ ПАРКУ МАШИНУ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Министр подчеркнул, что автомобиль скорой медпомощи, на постоянной основе прикрепленный к администрации Рицинского нацпарка, позволит качественно улучшить оказание медпомощи местным гражданам и туристам, мобильно оказываемая помощь в случае чрезвычайных происшествий позволит соблюсти правило «золотого часа».

«Мы были тут 8 июня, тогда, обсудив имеющиеся проблемы, пришли к выводу, что нацпарку необходима машина скорой помощи. В случае ДТП , камнепада, других чп, медпомощь приходилось ждать из центральных районных больниц Гагры и Гудауты. Это осложняло положение, машина ехала долго, а в летний период, учитывая загруженность центральной республиканской трассы и самой рицинской дороги, время машины в пути увеличивалось. Теперь к РРНП прикреплена карета скорой помощи, это в разы упростит оказание медпомощи в случае надобности», – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Адамур Багателия поблагодарил Минздрав за помощь, отметив большую потребность в автомобиле скорой помощи.

«У нас значительно участились случаи камнепада, нередки и ДТП, зачастую тяжело раненых больных приходится возить на личном транспорте, на проезжающих «уазиках». Это все порой только усугубляет без того сложное состояние получивших различной степени ранения людей. Теперь, при наличии такого авто нам будет значительно легче. Мы очень благодарны руководству страны за поддержку и лично министру Эдуарду Бутба», – резюмировал Багателия.

Автомобиль скорой помощи прикреплен к администрации РРНП и круглосуточно будет на страже жизни и здоровья граждан и туристов. Машина оснащена обширным медицинским оборудованием интенсивной терапии, большими баллонами кислорода. Поэтому, наряду с экстренным спасением, автомобиль также подходит для запланированных транспортировок тяжелобольных пациентов.