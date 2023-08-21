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Абхазия Информ

РАСПИСАНИЕ «ЛАСТОЧЕК» ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ ИЗМЕНИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

Новости Понедельник, 21 августа 2023 21:35
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РАСПИСАНИЕ «ЛАСТОЧЕК» ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ ИЗМЕНИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Расписание «Ласточек» из Сочи в Абхазию изменится с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Так, «Ласточки» со станции Сочи в Абхазию будет совершать по два рейса ежедневно с заходом в аэропорт черноморского побережья. Из Гагры «Ласточка» будет следовать по длинному маршруту до станции Сочи, а вторая – до станции Аэропорт Сочи.

Рейсы из Сочи в Абхазию буду отправляться в 08:50 и 17:42. В Гагру поезда прибудут в 13:06 и 21:30 соответственно.

Из Абхазии «Ласточки» будут выезжать в 13:26 и 21:40. Прибытие первого рейса запланировано на 17:24. Второй поезд доставит пассажиров в аэропорт Сочи в 00:40.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 21 августа 2023 21:39

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