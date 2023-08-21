МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ПЕРЕДАСТ ШКОЛАМ АБХАЗИИ ОКОЛО 33 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. РИА Новости. Министерство просвещения России передаст школам Абхазии около 33 тысяч учебников по разным предметам, сообщает пресс-служба образовательного ведомства республики.

«Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Всего в республику доставят 32 748 учебников по русскому языку, литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории», – говорится в сообщении.

В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи – 10-11 классов. Около 85% учащихся средних образовательных учреждений обеспечены необходимыми учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников на сумму более 82 миллионов рублей.