В АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ
Новости Понедельник, 21 августа 2023 21:43
Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. С понедельника в Абхазии начались совместные учения ВС РФ и республиканской армии.
«Основная цель учений – повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению», – отметили в оборонном ведомстве.
В ходе маневров пройдут тактико-специальные, летные и тактические учения. Они будут проводиться на территории Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Абхазии.
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