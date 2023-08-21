В АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. С понедельника в Абхазии начались совместные учения ВС РФ и республиканской армии.

«Основная цель учений – повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению», – отметили в оборонном ведомстве.