В АБХАЗИИ НАЗВАЛИ СУММУ РОССИЙСКОЙ ФИНПОМОЩИ С 2008 ГОДА

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Россия с 2008 года оказала Абхазии финансовую помощь в размере более 110 миллиардов рублей, заявил в понедельник глава абхазского МИД Инал Ардзинба на встрече с общественностью Очамчырского района.

«За период с 2008 года Россия оказала поддержку нашей стране в объеме более 110 миллиардов рублей. Это очень большая сумма», – сказал он.

По его словам, Абхазия и Россия сформировали очень серьезную договорно-правовую базу, в числе которых два главных соглашения – «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 2008 года и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» 2014 года.

«В этих соглашениях записана всеобъемлющая поддержка Республике Абхазия. И Российская Федерация полностью эти обязательства выполняет», – подчеркнул глава МИД.

Ардзинба проводит рабочие встречи с руководством и общественностью районов по поручению президента республики Аслана Бжании. Встречи приурочены ко Дню признания независимости Абхазии Россией.

Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей.

В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей – по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.

Как сообщала министр экономики Абхазии Кристина Озган, лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.

Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.