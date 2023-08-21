 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ СМД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VI ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Новости Понедельник, 21 августа 2023 21:53
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ СМД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VI ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. C 17 по 21 августа 2023 года делегация Совета молодых дипломатов при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия по приглашению Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации принимала участие в VI Глобальном форуме молодых дипломатов, который проходил в г. Казань.

Форум собрал порядка 130 специалистов из более чем 40 стран. Ключевой темой мероприятия является дипломатия нового многополярного мира.

Молодые дипломаты из разных стран мира собрались в Казани, чтобы обсудить информационную безопасность, гуманитарное взаимодействие и противодействие мягкой силе недружественных России государств, а также продвижение интересов России в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Глобальный форум молодых дипломатов основан на принципе горизонтальной дипломатии и призван укрепить доверие и взаимопонимание на международной арене

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 21 августа 2023 21:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ НАЗВАЛИ СУММУ РОССИЙСКОЙ ФИНПОМОЩИ С 2008 ГОДА КОФЕ ПО-СУХУМСКИ: ЧТО В НЕМ ОСОБЕННОГО? »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.