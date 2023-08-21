ДЕЛЕГАЦИЯ СМД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VI ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. C 17 по 21 августа 2023 года делегация Совета молодых дипломатов при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия по приглашению Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации принимала участие в VI Глобальном форуме молодых дипломатов, который проходил в г. Казань.

Форум собрал порядка 130 специалистов из более чем 40 стран. Ключевой темой мероприятия является дипломатия нового многополярного мира.

Молодые дипломаты из разных стран мира собрались в Казани, чтобы обсудить информационную безопасность, гуманитарное взаимодействие и противодействие мягкой силе недружественных России государств, а также продвижение интересов России в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Глобальный форум молодых дипломатов основан на принципе горизонтальной дипломатии и призван укрепить доверие и взаимопонимание на международной арене