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Абхазия Информ

ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Новости Понедельник, 21 августа 2023 22:01
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ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. Даниил Харчилава принял участие в матчевой встрече по вольной борьбе между командами олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева и Заурбека Сидакова. Встреча в формате «стенка на стенку» прошла 19 августа в Сириусе в Центре проведения соревнований.

Даниил выступал в команде Заурбека Сидакова. Абхазский спортсмен встретился с четырехкратным чемпионом России, чемпионом мира и Европы Абасгаджи Магомедовым в весовой категории до 61 кг. Встреча завершилась победой Абасгаджи – 6:11 (туше).

Матчевая встреча завершилась победой команды Садулаева со счетом 6:4. Команда-победительница поощрена денежной премией в 500 тысяч рублей.

Даниил Харчилава – мастер спорта России, мастер спорта международного класса Абхазии, победитель первенства России, серебряный и бронзовый призер первенств России, бронзовый призер первенства России среди молодежи, победитель Спартакиады сильнейших спортсменов России по молодежи, бронзовый призер Международного турнира «Кубок Ивана Ярыгина», победитель международных турниров памяти Андрея Шумилина и Романа Дмитриева, победитель международных турниров в Польше, Якутии, Латвии, Беларуси, Литве, Эстонии.

Сейчас Даниил тренируется и учится в Калининграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых. Является воспитанником Размика Алабяна.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 21 августа 2023 22:02

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