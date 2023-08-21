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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДУТ СЕМИНАРЫ И ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Новости Понедельник, 21 августа 2023 22:04
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В СУХУМЕ ПРОЙДУТ СЕМИНАРЫ И ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. 24-25 августа в Сухуме пройдут тренерские и судейские семинары по волейболу. Спикерами семинара выступят: главный тренер юниорской сборной России по волейболу Александр Кариков и судья международной категории, арбитр Международной Федерации волейбола (FIVB) Андрей Зенович.

Слушателями семинаров станут тренеры и судьи из всех городов и районов Абхазии.

Всем участникам семинара по окончании обучения будут выданы сертификаты.

26 августа на набережной Диоскуров на волейбольной площадке (у теннисных кортов) состоится товарищеский матч между командами ветеранов сборной России и сборной Республики Абхазия. Начало в 15:00.

Мероприятия приурочены к 15-летию признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 21 августа 2023 22:05

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