В СУХУМЕ ПРОЙДУТ СЕМИНАРЫ И ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. 24-25 августа в Сухуме пройдут тренерские и судейские семинары по волейболу. Спикерами семинара выступят: главный тренер юниорской сборной России по волейболу Александр Кариков и судья международной категории, арбитр Международной Федерации волейбола (FIVB) Андрей Зенович.
Слушателями семинаров станут тренеры и судьи из всех городов и районов Абхазии.
Всем участникам семинара по окончании обучения будут выданы сертификаты.
26 августа на набережной Диоскуров на волейбольной площадке (у теннисных кортов) состоится товарищеский матч между командами ветеранов сборной России и сборной Республики Абхазия. Начало в 15:00.
Мероприятия приурочены к 15-летию признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.
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