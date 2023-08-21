В ПИЦУНДО-МЮССЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ПОЯВЯТСЯ ТАБЛИЧКИ С ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ДЕТАЛЬНОЙ КАРТОЙ-СХЕМОЙ

Сухум. 21 августа 2023. Абхазия-Информ. В Пицундо-Мюссерском заповеднике планируется подготовить таблички с общей информацией о заповеднике и детальной картой-схемой, которая поможет посетителям сориентироваться на местности, а также узнать о правилах посещения охранной зоны и определить место произрастания того или иного редкого растения.

Появятся и таблички с названиями, происхождением и описанием отдельных растений. Вся информация на них, доступная и понятная, будет способствовать росту уровня экологической осознанности посетителей заповедника. Зная, как выглядит редкое растение, человек бережнее будет относиться к охраняемым видам.

Зайдя на территорию заповедника, посетитель сможет по QR-коду на табличке прослушать познавательный рассказ об истории, климате, флоре и фауне заповедника, тем самым совместить приятное с полезным: прогулку с получением новых знаний.

Пицундо-Мюссерский заповедник находится в северо-западной части Абхазии. Частично относится к Пицундовскому полуострову и Мюссерской возвышенности. Пицундовская часть заповедника находится на Пицундском мысу в Гагрском районе у Черного моря. Мюссерская часть расположена в Гудаутском районе Черноморского побережья. Абхазский заповедник относится к прибрежной зоне, занимая площадь около 3800 тысяч гектаров. Создание заповедника датируется 1966 годом.

Заповедник имеет форму дуги. По Пицундовскому мысу протяжённость составляет 7 км. Ширина – почти 1 км. Площадь Пицундовского участка составляет почти 350 гектаров, 270 из которых – леса.

Мюссерская часть очень большая, ее площадь составляет 2260 гектаров. Она находится в Мюссерских горах, состоящих из известняка. В Мюссерском заповеднике протекают реки Амбра, Ряпша, Мюссера. Там, где они впадают в Черное море, располагаются живописные равнины. А большая часть берега выглядит как отвесная скала из известняка, уходящая прямо в воду.

Общая площадь Пицундо-Мюссерского заповедника составляет 3 770 тысяч гектаров, 3 553 тысячи из которых составляют леса. Остальная часть территории – песчаные пляжи, ущелья, поляны, каменные россыпи, известняк, отвесные скалы.