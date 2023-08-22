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Абхазия Информ

«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ» С ПОСЛАНИЕМ БУДЕТ ЗАЛОЖЕНА В ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ

Новости Вторник, 22 августа 2023 19:37
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«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ» С ПОСЛАНИЕМ БУДЕТ ЗАЛОЖЕНА В ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ

Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. «Капсула времени» с посланием на русском и абхазском языках будет заложена в реконструированный памятник советским воинам на перевале Пыв в горах Абхазии, сообщил исполнительный директор КФ «Платформа», автор проекта «Кавказский фронт» Дмитрий Статейнов в ходе пресс-конференции на площадке Спутник Абхазия.

В середине июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством почётного консула Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука и военнослужащих Министерства обороны завершила реконструкцию памятника.

24 августа во время церемонии открытия памятника будет заложена «капсула времени» с посланием, которое нужно будет вскрыть в 2043 году на 100-летие победы в битве за Кавказ.

По словам Дмитрия Статейнова, прошедшие два года, которые были посвящены созданию и запуску историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», являются важными для активистов, поскольку сегодня видны реальные плоды общей работы, а «капсула времени» даёт хороший толчок для более чёткого движения вперед в работе над проектом.

«Закладка «капсулы времени» в год 80-летия победы в битве за Кавказ и вскрытие её спустя 20 лет на сотую годовщину — это ни что иное как задание всем нам на этот промежуток времени. Эти 20 лет являются для нас стратегически важными в идеологической и патриотической работе. В первую очередь, это сохранение исторической памяти, создание и реализация новых образовательных форм для привлечения молодежи в патриотические движения, восстановление памятников, работа поисковых групп на перевалах Абхазии, предотвращение попыток фальсификации истории, продвижение новой исторической информации, и как итог — создание познавательной энциклопедии, в которую войдут этапы всей нашей работы за это время. Спустя 20 лет мы проверим как сдержали своё слово», — сказал Дмитрий Статейнов.

Министр культуры Абхазии Даур Кове отметил, что чрезвычайно важно значение сохранения памяти о Великой Отечественной войне в условиях попыток переиначить исторические события. «Сегодня в мире мы прослеживаем тенденцию, когда некоторые люди пытаются переписать историю, поэтому подобного рода события очень важны. Самое главное в этих мероприятиях – сохранить историческую память. Подвиг, который был совершен, ни в коем случае нельзя забывать, память о нем нужно передавать из поколения в поколение», – подчеркнул министр.

По словам Владимира Литвинчука, сложностью восстановления памятника являлось высота перевала. «На встрече с руководством страны, председателем правительства Абхазии, министрами культуры, обороны была сформирована программа. Конечно, сложность вносила высота (Пыв находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря — прим.), плюс климатические условия, была также стихия… Но к кому бы мы ни обращались, все оказывали поддержку», – сказал Литвинчук.

После пресс-конференции было зачитано послание на русском и абхазском языках. После этого тексты послание поместили в капсулу.

9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ – одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Это важная дата в мировой истории, поскольку именно она во многом предопределила победоносный для антигитлеровской коалиции исход ВОВ.

Об этом сообщает пресс-служба культурного фонда «Платформа».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 22 августа 2023 19:39

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