ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОКОММЕНТИРОВАЛО СИТУАЦИИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

Министерство экономики неоднократно сообщало о механизме беспошлинного ввоза в Абхазию нефтепродуктов, действующего в рамках Соглашения между Абхазией и Россией: цены на нефтепродукты в Республике Абхазия формируются с учетом стоимости приобретения нефтепродуктов, налога на добавленную стоимость (10%), таможенного сбора (1%), услуг по сертификации (0,1%), доставке и хранению топлива и др. К сожалению, политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства.

Определенные политические активисты и достаточно известные блогеры должны знать, что в стране критически не хватает объектов хранения топлива. При этом, надо помнить, что многие оппоненты власти поддерживали протестные акции против строительства нефтехранилища в одном из регионов республики. На этой базе к началу июня 2023 года уже хранилось порядка 20 тысяч тонн ГСМ.

Один из критиков в своей публикации назвал существенную часть избирателей, поддерживающих действующую власть, «фанатиками и сектантами». Это, как минимум, опрометчивое высказывание по отношению к соотечественникам. Но, если пользоваться той же терминологией, то «фанатики и сектанты» почти шесть лет безраздельно властвовали в недавнем прошлом в нашей стране, и не было ни одного для них препятствия построить достаточную по потенциальным запасам нефтебазу. Однако, по каким-то причинам, у них не сложилось ни с хранилищами, ни с пенсиями, ни с «заполненными холодильниками», ни с криминогенной обстановкой, практически ни с чем. Однако удалось разрушить то, что было наработано без их участия.

Оппозиционные силы умышленно игнорируют реальную конъюнктуру внешнего рынка и объективные данные. Достаточно ознакомиться с открытой информацией о торгах на российских товарно-сырьевых биржах и в других общедоступных источниках.

«Около десяти российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, а также с нехваткой и подорожанием дизеля» (газета «Известия»). По данным газеты, проблемы на заправках возникли в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской Ростовской и Рязанской областях, Калмыкии и Крыму.

Общеизвестно, что с мая текущего года горюче-смазочные материалы в Южном федеральном округе России подорожали на 25 процентов. При этом стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 18 августа вновь обновила ценовой рекорд, превысив 70 тыс. рублей за тонну. Полезно узнать стоимость 1 литра бензина в странах СНГ. Современные средства коммуникации позволяют сделать это легко, и Google в помощь всем блогерам.

Примером того, что ситуация с ценообразованием на топливо не является исключительно «внутриабхазской» проблемой, служит тот факт, что сегодня круизный лайнер «Князь Владимир» заправился в сухумском морпорту 30 тоннами дизельного топлива (оно у нас есть).

Правительство Республики Абхазия вполне осознает, что вопрос обеспечения ГСМ, как и другие ключевые для страны темы, будет всегда основным в политической конкуренции между властью и оппозицией.

Имея в виду, что органам власти нечего скрывать ни от граждан страны в целом, ни от наиболее активной части политического процесса, выдающей себя за представителей всего общества, правительство готово незамедлительно рассмотреть и поддержать предложения оппозиционных организаций, которые способны решить проблему вне контекста сложившихся внешних рыночных реалий и вне политики.

К вопросу о динамике поставок в страну топлива в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года:

бензин марки 92 – 31 483 178 литров (+28,34%);

бензин марки 95 – 7 955 026 литров (+17,93%);

бензин марки 98-100 – 349 845 литров (+75,04%;

дизтопливо – 12 762 861 литр (+22,88%).

Эти поставки были обеспечены абхазскими негосударственными участниками топливного рынка, и правительство обеспечивало соответствующие условия.

P.S.

Экспорт нефти – основная составляющая экономики Саудовской Аравии. Страна входит в ОПЕК. Во владениях государства находится 20% мирового запаса нефти.

Бензин в Саудовской Аравии приносит 90% доходов страны от экспорта. Из-за ухудшающегося экономического состояния бюджета, правительство приняло решение повысить цены на бензин. Таким образом, в 2022 году стоимость 95-ой марки топлива возросла с 16 центов до 24. Отказ от субсидий на дизельное топливо, бензин, электроэнергию и газ был вызван причиной падения нефтяных котировок.

Почти все виды горюче-смазочных материалов в нынешнем году были подняты в цене на 80%. Нефтегазовая компания-гигант Saudi Aramco повысила цены в начале 2023 года. Например, бензин марки 91 ранее стоил 0,27 $, теперь его цена составляет 0,38 $ США. Бензин АИ-95 имел стоимость в 0,54 $, а после пересмотра расценок его цена составляет 0,56 $.

Напоминаем – Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей нефти».