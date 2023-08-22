ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В VIII МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. В Оренбурге стартовал VIII крупнейший Международный молодежный форум «Евразия Global». В нем принимают участие около 500 молодых людей из 64 стран, в том числе 17 человек из Республики Абхазия. В течение первого дня молодые люди познакомились друг с другом и организаторами, ознакомились с выставочным пространством и приняли участие в нетворкинге, а вечером состоялось торжественное открытие форума, которое прошло в СКК «Оренбуржье».

Зрелищный концерт стал красивым началом нескольких насыщенных дней, которые пройдут в Оренбурге.

Красивые номера, традиционный парад флагов, послание от президента России Владимира Путина и главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова прозвучали на площадке.

Президент России назвал форум востребованной площадкой для молодежи Евразии.

«Уверен, что форум пройдёт в творческом ключе, а ваши идеи, предложения, концепции обязательно будут реализованы, воплотятся в реальные дела и начинания» – подчеркнул президент России.

В церемонии открытия форума приняли участие: председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев, сенатор Российской Федерации Андрей Шевченко, начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками МИД России Алексей Роскошный.

После напутственных слов сыграл гимн России, затем началась программа, в которой коллективы танцоров и певцов показали себя перед зрителями. Были и балерины, и русские народные танцы, которые поставили с элементами хип-хопа. Кульминацией восьмого Международного молодежного форума «Евразия Global» стало выступление популярной российской группы «Filatov& Karas». Они исполнили свои самые популярные треки и каверы на многие известные песни.

Основной темой форума в этом году станет будущее международного молодежного сотрудничества. Форум станет отправной точкой для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году.