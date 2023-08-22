В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. День флага Российской Федерации отметили в Доме Москвы в Сухуме лекцией для детей соотечественников под названием «Цвета России». Перед началом лекции в холле Дома Москвы работала «гримерная»: два художника наносили всем желающим аквагрим – российский триколор.

Открывая мероприятие, представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя подчеркнула, что каждый российский соотечественник, проживающий в любой стране мира должен знать историю флага РФ.

«День флага России – это еще один хороший повод для того, чтобы ощутить свою сопричастность к истории России. Празднование Дня флага – это дань уважения Отчизне, сохранение исторической памяти народа», – сказала она.

После этого 2-й секретарь посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Денис Лавриков прочёл интересную лекцию об истории создания флага России. Дипломат также презентовал иллюстрации о триколоре и прощался с участниками лекции. Каждому участнику лекции были вручены подарки с российской символикой.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» - «Дом Москвы в Сухуме».