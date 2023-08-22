ПРОВИСЕЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ НА ДЕРЕВЕ
Новости Вторник, 22 августа 2023 19:48
Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзыщха, в Гагрском районе. Причиной инцидента, по словам спасателей, стал неудачный старт параплана с вершины горы. К тому же при приземлении летательный аппарат зацепился за высокое дерево.
Сотрудники ПСО по охране Гагрского района прибыли на место происшествия и помогли потерпевшим спуститься на землю.
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