МИНЗДРАВ ПЕРЕДАЛ ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ НОВУЮ МАШИНУ СКОРОЙ ПОМОЩИ

«Мы видим, как динамично развивается туризм в Восточной Абхазии, с открытием новых туристических объектов поток отдыхающих в эту часть нашей страны значительно вырос. Люди стали чаще обращаться за медицинской помощью, нагрузка на медучреждения кратно возросла. Появилась потребность в новом автомобиле.

Минздрав при поддержке руководства страны приобрел для Очамчырской ЦРБ новую машину скорой помощи марки «Тойота-Хайц». Выбор на машину пал не случайно, эта марка давно зарекомендовала себя как надежная. Теперь автомобиль будет помогать врачам Очамчыры в важном деле спасения жизней и охраны здоровья наших граждан и туристов», – отметил Эдуард Бутба.

Для коллектива Очамчырской ЦРБ подарок в виде машины скорой помощи стал настоящим сюрпризом.

Как рассказала главврач медучреждения Мадонна Кишмария у них в наличии три машины марок «Газель» и «УАЗ», которые много лет служат ЦРБ. Периодически они выходят из строя, так как медицинскую помощь ЦРБ оказывает всем селам большого Очамчырского района.

«Наши машины устаревают, мы периодически отправляем их на ремонт. Потребность в новом автомобиле конечно была, но мы и подумать не могли, что нам окажут такую помощь в виде совершенно новой дорогостоящей иномарки. Слов нет выразить нашу благодарность. Спасибо руководству, лично министру Эдуарду Валерьяновичу», – сказала Мадонна Кишмария.

После открытия поста скорой помощи, автомобиль будет дислоцирован в село Тамыш. Где также продолжит обслуживать нужды ЦРБ Очамчырского района.