31 ГИД-НЕЛЕГАЛ ВЫЯВЛЕН В АБХАЗИИ В ХОДЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники министерства туризма с 2021 года совместно с сотрудниками МВД , ОБЭП, ГАИ РА и Ассоциацией экскурсоводов Абхазии проводят выездные рейдовые контрольные мероприятия по выявлению деятельности нелегальных экскурсоводов.

В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят курсы подготовки в Минтуризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако есть и нелегальные экскурсоводы, которые мешают работать и искажают историю Абхазии.

Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно на всех участках республиканской трассы.

21 августа прошел рейд на территории Гагрского района. В результате рейдовых мероприятий было выписано 2 протокола на нелегальных гидов-экскурсоводов.

Рейды возглавлял министр туризма Теймураз Хишба.

На сегодняшний день оформлен 31 протокол на нелегальных экскурсоводов, все они являются гражданами Российской Федерации.

В соответствии с законодательством РА, соискателем для прохождения аттестации в качестве экскурсовода (гида), гида-переводчика может являться лицо, достигшее 18 лет, имеющее дополнительное профессиональное образование соответствующего профиля или получившее среднее профессиональное образование или высшее образование в области туристской деятельности, включающее дисциплину по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков. Только граждане Республики Абхазия могут пройти аттестацию и стать экскурсоводами.