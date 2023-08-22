СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ

Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. Муниципальным учреждением администрации города Сухум «Управление образования» проведено совещание с главными специалистами и руководителями городских методических объединений учителей.

Открывая совещание начальник МУ Астанда Таркил поздравила всех с началом нового учебного года и ознакомила с вопросами обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами и необходимыми учебниками.

Особое внимание она уделила организации учебно-воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях, а также планированию работы ГМО, проведению общегородских предметных мероприятий, конкурсов, олимпиад и др.