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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ

Новости Вторник, 22 августа 2023 20:41
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СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ

Сухум. 22 августа 2023. Абхазия-Информ. Муниципальным учреждением администрации города Сухум «Управление образования» проведено совещание с главными специалистами и руководителями городских методических объединений учителей.

Открывая совещание начальник МУ Астанда Таркил  поздравила всех с началом нового учебного года и ознакомила с вопросами обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами и необходимыми учебниками.

Особое внимание она уделила организации учебно-воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях, а также планированию работы ГМО, проведению общегородских предметных мероприятий, конкурсов, олимпиад и др.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 22 августа 2023 20:44

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