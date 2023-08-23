СОТРУДНИКИ ТАМОЖНИ ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в одном из помещений п. Цандрипш был обнаружен и изъят табак для кальяна в количестве 137 единиц, без марок акцизного сбора РА и 127 электронных сигарет, без товарно-сопроводительных документов, перемещенные на территорию Республики Абхазия из Российской Федерации, с нарушением таможенных правил.