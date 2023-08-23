 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ТАМОЖНИ ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Новости Среда, 23 августа 2023 19:48
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ ТАМОЖНИ ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДНЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в одном из помещений п. Цандрипш был обнаружен и изъят табак для кальяна в количестве 137 единиц, без марок акцизного сбора РА и 127 электронных сигарет, без товарно-сопроводительных документов, перемещенные на территорию Республики Абхазия из Российской Федерации, с нарушением таможенных правил.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 19:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ. В ФИЛАРМОНИИ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ ТЕАТРА ТАНЦЕВ «ГЖЕЛЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.