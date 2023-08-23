В ФИЛАРМОНИИ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ ТЕАТРА ТАНЦЕВ «ГЖЕЛЬ»

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В Сухумской государственной филармонии им. Р. Гумба с огромным успехом и при аншлаге состоялся концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель».

Перед выступлением прошла официальная часть, в которой выступили министр культуры Абхазии Даур Кове и посол России в Абхазии Михаил Шургалин, который зачитал приветственный адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Даур Кове отметил важность развития культурного диалога между двумя странами и выразил уверенность в его дальнейшем расширении.

«У нас много совместных проектов и планов. Их реализация обязательно пойдёт на пользу нашим братским народам», – сказал он.

В приветствии Ольги Любимовой, в частности, было сказано: «Традиция проведения масштабных праздников национальной культуры – важнейший и значимый элемент российско- абхазского культурного сотрудничества. Для нас особенно важно, что сегодняшний концерт проходит в преддверии юбилейных торжеств 15-летия международного признания независимости Республики Абхазия. Сердечно благодарю министерство культуры Абхазии за тёплый приём российской делегации и всеобъемлющее содействие в организации Обменных культурных мероприятий России и Абхазии».

После официальной части началось первое отделение концерта. Артисты известного во всём мире коллектива подарили зрителям настоящее удовольствие. Красивые девушки с очаровательными улыбками и мужественные весёлые парни очаровали своим исполнением хореографических композиций «Зимушка», «Павлово – посадские узоры», «Костромская скань», «Камаринская», «Сирень»; северного лирического танца «Ланце», хореографической картинки «Я на горку шла» и матросского танца «Яблочко».

Во втором отделении артисты станцевали хореографические композиции «Палех», «Соловушка прилетал», «Танец русских цыган», русскую народную пляску «Матаня», лирический хоровод «Зелёная трава», русскую плясовую «Барыня», воронежскую плясовую «У нашей Кати» и хореографическую картинку «Виртуозы».

Быстрые и отточенные движения в одних танцах, лирические и плавные – в других, великолепные костюмы продемонстрировали не только высокий уровень мастерства и красивую картинку. На сцене разворачивались мини-спектакли. Каждый со своим неповторимым характером и драматургией. Всё это вызывало у зрителей широкую палитру чувств и ощущение общего культурного пространства, в котором у каждого народа есть свое уникальное место и возможность для развития и взаимодействия.

Вот лишь несколько отзывов зрителей после концерта.

«На эту красоту невозможно насмотреться. Какие милые девушки», – сказал турист из Самары Михаил.

«Я отдыхаю в Гагре. Когда узнала о концерте, то решила приехать, о чем нисколько не жалею. Получила огромное удовольствие, которое мне надолго запомнится», – отметила Алла из Москвы.

«Я очень впечатлен выступлением. Каждый танец словно шелковое одеяло для души», – эмоционально произнёс Астамур из Сухума.

Концерт прошел в рамках обменных культурных мероприятий «Россия – Абхазия». Проект организован министерствами культуры двух стран при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и ФГБУК «Росконцерт».

Об этом сообщает сайт Минкультуры.