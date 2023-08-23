ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. 22 августа на Международном молодежном форуме «Евразия Global» в Оренбурге стартовала деловая игра. Участников разделили на команды по игровым странам и направлениям: медиа, политика, предпринимательство, экономика и другие.

Им предстояло решать социально-экономические задачи, управлять государством и сделать все возможное, чтобы их страна вышла на первое место в специальном рейтинге. В конце каждого дня организаторы будут подводить промежуточные итоги и обсуждать, как действия стран повлияли на «политическую ситуацию» в деловой игре. Местом проведения игры стал историко-мемориальный музей Виктора Черномырдина. Перед началом игры участники посетили выставку.

На одной из ключевых встреч «Евразии Global» – «Дивный Новый Мир» встретились представители разных стран, обсудили перспективы совместной работы и планы на будущее.

На образовательной программе со спикерами участники поговорили о противодействии фальсификации истории России, о коррупции как причине революционных событий начала 20 века, а еще о дипломатической и практической истории конфликтов в пространстве СНГ.

Вечером участники форума и горожане отпраздновали День государственного флага России. Событие прошло в культурном комплексе «Национальная деревня». Почетным гостем стал вице-губернатор – заместитель председателя Правительства, министр региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Сухарев.

Участники знакомились с культурой народов Оренбуржья в национальных подворьях, слушали выступления лучших коллективов области на кавер-концерте «Поем о главном», делали сувениры на мастер-классах по изготовлению тряпичной куклы, по плетению браслетов и по кольчужному делу, осваивали гончарное мастерство, чеканку монет, роспись деревянных ложек акриловыми красками, создавали изделия из глины – одному из выдающихся художественных промыслов в Акбулаке, расписывали магниты символами Оренбуржья и делали броши с элементами пухового платка.