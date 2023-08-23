 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Новости Среда, 23 августа 2023 19:54
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. 22 августа на Международном молодежном форуме «Евразия Global» в Оренбурге стартовала деловая игра. Участников разделили на команды по игровым странам и направлениям: медиа, политика, предпринимательство, экономика и другие.

Им предстояло решать социально-экономические задачи, управлять государством и сделать все возможное, чтобы их страна вышла на первое место в специальном рейтинге. В конце каждого дня организаторы будут подводить промежуточные итоги и обсуждать, как действия стран повлияли на «политическую ситуацию» в деловой игре. Местом проведения игры стал историко-мемориальный музей Виктора Черномырдина. Перед началом игры участники посетили выставку.

На одной из ключевых встреч «Евразии Global» – «Дивный Новый Мир» встретились представители разных стран, обсудили перспективы совместной работы и планы на будущее.

На образовательной программе со спикерами участники поговорили о противодействии фальсификации истории России, о коррупции как причине революционных событий начала 20 века, а еще о дипломатической и практической истории конфликтов в пространстве СНГ.

Вечером участники форума и горожане отпраздновали День государственного флага России. Событие прошло в культурном комплексе «Национальная деревня». Почетным гостем стал вице-губернатор – заместитель председателя Правительства, министр региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Сухарев.

Участники знакомились с культурой народов Оренбуржья в национальных подворьях, слушали выступления лучших коллективов области на кавер-концерте «Поем о главном», делали сувениры на мастер-классах по изготовлению тряпичной куклы, по плетению браслетов и по кольчужному делу, осваивали гончарное мастерство, чеканку монет, роспись деревянных ложек акриловыми красками, создавали изделия из глины – одному из выдающихся художественных промыслов в Акбулаке, расписывали магниты символами Оренбуржья и делали броши с элементами пухового платка.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 20:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ФИЛАРМОНИИ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ ТЕАТРА ТАНЦЕВ «ГЖЕЛЬ» 59 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.