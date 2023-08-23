59 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1680 нарушений правил дорожного движения, из которых 101 – нарушение норм тонирования автостекол. 59 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.