В СУХУМЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал Международный турнир по вольной борьбе «Дружба народов». В нем принимают участие более 150 спортсменов из городов и районов Республики Абхазия, города Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Дагестана, Краснодарского края, Сочи, Адыгеи и Московской области.

Соревнования проходят среди юношей 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.

В торжественной церемонии открытия, которая прошла сегодня участников и гостей турнира поприветствовали советник президента Абхазии Ахра Ашуба, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба и главный судья турнира Алихан Карацев.

«От лица Госкомитета по делам молодежи и спорта поздравляю вас с открытием Международного турнира «Дружба народов». Очень радостно видеть наших молодых представителей из братских республик. Желаем вам удачи, проявите себя, соревнуйтесь на радость нам всем», – сказал Таращ Хагба.

Он поблагодарил организаторов турнира – Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

«Спасибо за то, что вы делаете – у ребятишек есть возможность расти. Будьте здоровы, всем удачи», – сказал Хагба.

Сегодня проходили соревнования среди спортсменов 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

Завтра борьбу продолжат спортсмены 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.