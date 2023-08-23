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Абхазия Информ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА В СЕЛЕ АНХУА

Новости Среда, 23 августа 2023 20:02
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА В СЕЛЕ АНХУА

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе сегодняшних археологических работ на руинах церкви Бжилюа в с. Анхуа было обнаружено основание предалтарного креста. Эту наиважнейшую для датировки раскапываемого храма находку сделал Арзик Зантария, который в этом году поступил на первый курс исторического факультета Абхазского государственного университета.

Теперь мы знаем, из какой именно церкви с. Анхуа происходят два фрагмента известнякового постамента предалтарного креста с ктиторской надписью, хранящиеся в фондах Абхазского государственного музея и датированные первой половиной XI века.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 20:05

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