АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА В СЕЛЕ АНХУА

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. В ходе сегодняшних археологических работ на руинах церкви Бжилюа в с. Анхуа было обнаружено основание предалтарного креста. Эту наиважнейшую для датировки раскапываемого храма находку сделал Арзик Зантария, который в этом году поступил на первый курс исторического факультета Абхазского государственного университета.