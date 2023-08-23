ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Официальный представитель МИД Абхазии Виктория Малания в он-лайн формате приняла участие в работе Международного круглого стола «Абхазия и Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республик. Опыт и Перспективы».
Мероприятия проходило на площадке Приднестровского Государственного Университета им. Т. Г. Шевченко.
Со стороны Республики Абхазия в мероприятии также принял участие Максим Гвинджия – проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам.
Со стороны ПМР – Виталий Игнатьев – министр иностранных дел ПМР; Александр Ватаман – полномочный представитель Республики Абхазия в ПМР;Виталий Янковский – глава официального представительства РЮО в ПМР; Владислав Соколов – ректор ПГУ им. Т.Г.Шевченко, профессор.
Со стороны Республики Южная Осетия – Ахсар Джиоев – министр иностранных дел Республики Южная Осетия; Людвиг Чибисов – первый президент РЮО; Леонид Тибилов – президент РЮО 2012-2017 гг.; Инал Санакоев – заведующий кафедрой политологии и социологии ЮОГУ, профессор; Константин Кочиев – государственный советник президента РЮО и Алан Плиев – глава официального представительства ПМР в РЮО.
В ходе мероприятия участниками были затронуты такие темы как:
современное состояние и перспективы развития государственности Абхазии и Южной Осетии;
параллели государственного развития между Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией;
аспекты взаимоотношений Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья с Российской Федерацией и перспективы их развития.