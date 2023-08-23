ДОМ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ
Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. 25 августа пройдёт концерт, посвященный 15-летию признания Республики Абхазия Российской Федерацией. Место проведения: открытая площадка на железнодорожной платформе «Гума».
В программе концерта исполнение произведений абхазских, русских и зарубежных композиторов, абхазских народных песен, которые являются золотым фондом музыкальной культуры и музыкального наследия абхазского народа, русской духовной музыки и песен народов мира в исполнении Государственной хоровой капеллы Абхазии.
В программе концерта исполнение произведений абхазских, русских и зарубежных композиторов, абхазских народных песен, которые являются золотым фондом музыкальной культуры и музыкального наследия абхазского народа, русской духовной музыки и песен народов мира в исполнении Государственной хоровой капеллы Абхазии.
Начало: 19:30.
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».
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