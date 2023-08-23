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Абхазия Информ

ДОМ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ

Новости Среда, 23 августа 2023 20:10
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ДОМ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. 25 августа пройдёт концерт, посвященный 15-летию признания Республики Абхазия Российской Федерацией. Место проведения: открытая площадка на железнодорожной платформе «Гума».

В программе концерта исполнение произведений абхазских, русских и зарубежных композиторов, абхазских народных песен, которые являются золотым фондом музыкальной культуры и музыкального наследия абхазского народа, русской духовной музыки и песен народов мира в исполнении Государственной хоровой капеллы Абхазии.

В программе концерта исполнение произведений абхазских, русских и зарубежных композиторов, абхазских народных песен, которые являются золотым фондом музыкальной культуры и музыкального наследия абхазского народа, русской духовной музыки и песен народов мира в исполнении Государственной хоровой капеллы Абхазии.

Начало: 19:30.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 20:12

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