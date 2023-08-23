МИНЗДРАВ УСИЛИЛ МЕДСЛУЖБУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Новую машину марки «Тойота-Хайц» Центральной районной больнице передал министр здравоохранения Эдуард Бутба. Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи и перевозки тяжело больных пациентов.
Как подчеркнул глава Минздрава, Гудаутский район нуждался в дополнительной машине скорой помощи по причине увеличения в летний сезон количества туристов, а также автомобильного потока.
«С начала года в Гудаутском районе произошло более 20 ДТП, в них 29 человек получили ранения различной степени тяжести. Как показывает статистика, аварии наиболее часто случаются именно в этом районе. Поэтому мы приняли решение о необходимости усиления медицинской службы головного медучреждения Гудауты. Этот совершенно новый автомобиль, я уверен, будет служить долгие годы. Машина оборудована и оснащена по мировым стандартам. Благодаря руководству страны мы воплотили в реальность наши планы, усилив медслужбы Рицинского нацпарка, Очамчырской и Гудаутской ЦРБ», – рассказал министр Эдуард Бутба.
Главврач больницы Хаджарат Шимба, которому глава Минздрава передал ключи, поблагодарил за автомобиль, отметив высокую загруженность медперсонала в летне-курортный сезон.
«У нас много вызовов, сезонный ротавирус, высокая температура воздуха осложняют положение. Автомобиль- отличный. Конечно, мы рады. Спасибо за такой подарок», – сказал Хаджарат Шамба.
После открытия поста скорой помощи на контрольном пункте милиции «Мюссера» машину дислоцируют туда, дабы охватить этот важный участок, где нередки дорожно-транспортные происшествия. Установка машины в Мюссере существенно сократит время ожидания скорой помощи, которую обычно ждали из Гагрской или Гудаутской ЦРБ. Юридически автомобиль останется в подчинении ЦРБ Гудауты.