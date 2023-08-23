 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНЗДРАВ УСИЛИЛ МЕДСЛУЖБУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новости Среда, 23 августа 2023 20:12
Оцените материал
(0 голосов)
МИНЗДРАВ УСИЛИЛ МЕДСЛУЖБУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Новую машину марки «Тойота-Хайц» Центральной районной больнице передал министр здравоохранения Эдуард Бутба. Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи и перевозки тяжело больных пациентов.

Как подчеркнул глава Минздрава, Гудаутский район нуждался в дополнительной машине скорой помощи по причине увеличения в летний сезон количества туристов, а также автомобильного потока.

«С начала года в Гудаутском районе произошло более 20 ДТП, в них 29 человек получили ранения различной степени тяжести. Как показывает статистика, аварии наиболее часто случаются именно в этом районе. Поэтому мы приняли решение о необходимости усиления медицинской службы головного медучреждения Гудауты. Этот совершенно новый автомобиль, я уверен, будет служить долгие годы. Машина оборудована и оснащена по мировым стандартам. Благодаря руководству страны мы воплотили в реальность наши планы, усилив медслужбы Рицинского нацпарка, Очамчырской и Гудаутской ЦРБ», – рассказал министр Эдуард Бутба.

Главврач больницы Хаджарат Шимба, которому глава Минздрава передал ключи, поблагодарил за автомобиль, отметив высокую загруженность медперсонала в летне-курортный сезон.

«У нас много вызовов, сезонный ротавирус, высокая температура воздуха осложняют положение. Автомобиль- отличный. Конечно, мы рады. Спасибо за такой подарок», – сказал Хаджарат Шамба.

После открытия поста скорой помощи на контрольном пункте милиции «Мюссера» машину дислоцируют туда, дабы охватить этот важный участок, где нередки дорожно-транспортные происшествия. Установка машины в Мюссере существенно сократит время ожидания скорой помощи, которую обычно ждали из Гагрской или Гудаутской ЦРБ. Юридически автомобиль останется в подчинении ЦРБ Гудауты.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 20:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОМ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ АГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.