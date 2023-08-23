МИНЗДРАВ УСИЛИЛ МЕДСЛУЖБУ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Как подчеркнул глава Минздрава, Гудаутский район нуждался в дополнительной машине скорой помощи по причине увеличения в летний сезон количества туристов, а также автомобильного потока.

«С начала года в Гудаутском районе произошло более 20 ДТП, в них 29 человек получили ранения различной степени тяжести. Как показывает статистика, аварии наиболее часто случаются именно в этом районе. Поэтому мы приняли решение о необходимости усиления медицинской службы головного медучреждения Гудауты. Этот совершенно новый автомобиль, я уверен, будет служить долгие годы. Машина оборудована и оснащена по мировым стандартам. Благодаря руководству страны мы воплотили в реальность наши планы, усилив медслужбы Рицинского нацпарка, Очамчырской и Гудаутской ЦРБ», – рассказал министр Эдуард Бутба.

Главврач больницы Хаджарат Шимба, которому глава Минздрава передал ключи, поблагодарил за автомобиль, отметив высокую загруженность медперсонала в летне-курортный сезон.

«У нас много вызовов, сезонный ротавирус, высокая температура воздуха осложняют положение. Автомобиль- отличный. Конечно, мы рады. Спасибо за такой подарок», – сказал Хаджарат Шамба.

После открытия поста скорой помощи на контрольном пункте милиции «Мюссера» машину дислоцируют туда, дабы охватить этот важный участок, где нередки дорожно-транспортные происшествия. Установка машины в Мюссере существенно сократит время ожидания скорой помощи, которую обычно ждали из Гагрской или Гудаутской ЦРБ. Юридически автомобиль останется в подчинении ЦРБ Гудауты.