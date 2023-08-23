АГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет принял участие в международном круглом столе «Абхазия и Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республик. Опыт и перспективы».

Инициатива проведения данного мероприятия принадлежит официальному представительству Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в Приднестровье. Организован и проведен круглый стол Центром изучения миротворчества Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

В работе круглого стола приняли участие министры иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия, сотрудники МИД Абхазии, дипломаты, бывшие руководители Республики Южная Осетия.

Участники мероприятия обсудили современное состояние и перспективы развития государственности Абхазии и Южной Осетии,

параллели государственного развития между Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией, а также аспекты взаимоотношений Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья с Российской Федерацией и их развития.

В работе круглого стола от Абхазского государственного университета в формате онлайн принял участие проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия.

Спикером круглого стола выступила директор Института государственного управления и социально-гуманитарных наук Елена Бобкова.

Открыли мероприятие приветствия его участникам и гостям от глав официальных представительств Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в Приднестровье.

В своей речи полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровье Александр Ватаман, в частности, отметил: «...Не случайно на круглом столе представлены наши университеты - на ближайшую перспективу и Абхазии, и Южной Осетии, и Приднестровью нужна крепкая опора на молодежь и профессиональные кадры. И при этом, любые сценарии дальнейшего развития могут быть только вместе с Россией, и основываться они должны на общечеловеческие ценности, на наши общие исторические и культурные корни, единые цивилизационные и духовные основы. И, конечно, мы должны продолжать движение вперед вместе, чему и помогают такие мероприятия, как наш сегодняшний круглый стол».

Далее с докладами выступили: директор РОО Комитет регионального развития «Сигма-Эксперт» Юрий Ганин; проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия; глава официального представительства ПМР в РЮО Алан Плиев; первый президент Республики Южная Осетия Людвиг Чибиров, президент Республики Южная Осетия в 2012-2017 годах Леонид Тибилов, министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев, государственный советник президента Республики Южная Осетия Константин Кочиев.