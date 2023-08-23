ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЮРИЙ ОХОЧИНСКИЙ ВЫСТУПИТ В СУХУМЕ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. 6 сентября на сцене Абхазской филармонии известный певец Юрий Охочинский исполнит мировые хиты ХХ века. Бархатный баритон певца окунет нас в атмосферу золотой эпохи великих и любимых Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры, Тома Джонса и Энгельберта Хампердинка.

Ю. Охочинский исполнит также песни собственного сочинения.

Обаяние, страсть и высокий профессионализм – это то, что отличает певца от других певцов и с первых секунд захватывает слушателя.

В концерте примет участие джаз-трио Алексея Самарина.

Композитор, певец, участник и ведущий популярных теле- и радиопрограмм, в 1994 году Юрий Охочинский принимал участие в открытии и закрытии Игр доброй воли в Санкт-Петербурге.

В 1998 году у Ю. Охочинского проходила концертная программа «Романтики джаза» и совместный с Давидом Голощекиным концерт памяти певца Фрэнка Синатры (Филармония джазовой музыки).

В 1999 году Охочинский был объявлен лучшим певцом года на вручении премии «Люди нашего города» (г. Санкт-Петербург).

В 2009 году Ю. Охочинский выпустил книгу «Всегда с музыкой в сердце».

В 2010 году в знаковом петербургском клубе «Джаггер» Ю. Охочинский провел концерт, посвящённый Дню рождения короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

В 2013 году в Большом Кремлёвском дворце он исполнил бессмертный хит Фрэнка Синатры «My Way».

Друзья, не пропустите это уникальное событие – концерт Юрия Охочинского! Приходите 6 сентября в 19:00 в Абхазскую филармонию и насладитесь великолепным голосом, исполнением и музыкой на все времена.

Билеты можно приобрести: по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01H8E7E77809WVZ7HZ6J56Y94S.

В офисах продаж компании «А-мобайл».

В кассе филармонии.

Справки по телефону: 715-49-49.