ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ВХОЖДЕНИЕ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В СОСТАВ РОССИИ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. На тему вероятного присоединения к России Абхазии и Южной Осетии порассуждал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году. По мнению Дмитрия Медведева, вхождение Абхазии и Южной Осетии в состав России вполне возможно, если ситуация будет развиваться таким образом, что для этого возникнут веские причины.

При этом Медведев указал на незаинтересованность России в том, чтобы события, случившиеся в 2008 году, вновь повторились. По его словам, по-прежнему остается готовность «решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН».

Как подчеркнул политик, если вдруг Россия осознает, что у ее обеспокоенности появились реальные очертания, то медлить точно не станет. Также он напомнил, что и в Абхазии, и в Южной Осетии по-прежнему пользуется популярностью идея присоединения к России. По словам Медведева, она вполне может быть реализована в случае возникновения веских причин.

Стоит отметить, что именно Дмитрий Медведев в 2008 году, находясь на посту главы государства, отдал приказ о вводе российских войск в Южную Осетию. Произошло это на фоне случившихся атак на республику со стороны Грузии. По его словам, действия России соответствовали Уставу ООН, более того, войны могло бы и не быть, если бы не желание Михаила Саакашвили решить проблему с Осетией военным путем. Медведев напомнил, что в 2008-м режиму Саакашвили был дан быстрый и жесткий отпор, и мир в двух кавказских республиках установили очень быстро – всего за несколько дней.

Дмитрий Медведев заявил, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии закрепило историческую справедливость.

По словам политика, после отражения грузинской агрессии стало ясно, что гарантировать мирное будущее и безопасность Абхазии и Южной Осетии невозможно без установления официальных отношений и союзничества с РФ.

«Историческую справедливость и реальное положение дел окончательно закрепили два подписанных мной 26 августа 2008 г. указа о признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Они в полной мере отвечали свободному волеизъявлению их народов, положениям Устава ООН и другим основополагающим международным документам», – указал Медведев.

В феврале Медведев в статье в газете «Известия» написал, что истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ, а также поддержка агрессии Грузии против Южной Осетии стали точками невозврата в отношениях Москвы с западными странами.