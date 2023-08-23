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Абхазия Информ

ГЛАВА СОВБЕЗА АБХАЗИИ ОТВЕТИЛ НА ЗАЯВЛЕНИЕ МЕДВЕДЕВА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Новости Среда, 23 августа 2023 20:58
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ГЛАВА СОВБЕЗА АБХАЗИИ ОТВЕТИЛ НА ЗАЯВЛЕНИЕ МЕДВЕДЕВА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Абхазия стремится к тесным и союзническим отношениям с Россией, однако в республике отсутствуют политические силы, высказывающие желание войти в состав России, сообщает EADaily.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, прокомментировал заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, о возможности присоединения Южной Осетии и Абхазии к России в случае дальнейшего обострения обстановки в Грузии.

«Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений, и я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами», – заявил Шамба.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что России не интересно повторение войны августа 2008 года, однако если угрозы со стороны Грузии приобретут реальные очертания, Москва не станет медлить.

«Идея присоединения к России по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии. Она может быть реализована, если будут серьезные основания», – утверждает Медведев.

Однако не все жители Абхазии согласны с этой идеей. Президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия, Виталий Лабахуа, подчеркнул, что суверенитет для Абхазии остается приоритетом.

«Долгое нахождение Абхазии в составе Грузии фактически привело к геноциду значительной части населения и интеллигенции Абхазии. В настоящее время наша республика переживает процесс возрождения. Народ Абхазии нуждается в возможности национального и культурного восстановления. Это предполагает сохранение независимости и суверенитета. Хотя вхождение в состав России как субъекта может быть интересным и соответствовать пожеланиям абхазского народа, приоритетом остается сохранение суверенитета и независимости Абхазии», – подчеркнул Лабахуа в интервью радиостанции «Говорит Москва».

https://www.pravda.ru/news/world/1877018-glava_sovbeza_abkhazii_otvetil_na_zajavlenie_medvedeva_o/

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 21:02

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