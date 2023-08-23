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Абхазия Информ

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ 2023: ТУРОПЕРАТОРЫ ОЖИДАЮТ УСПЕХА

Новости Среда, 23 августа 2023 21:02
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ 2023: ТУРОПЕРАТОРЫ ОЖИДАЮТ УСПЕХА

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Власти Абхазии рассчитывают на высокий спрос на отдых в республике среди туристов в приближающийся бархатный сезон. По словам представителя Минтуризма, отельеры предлагают скидки на размещение.

Бронирования гостиниц и другого жилья на бархатный сезон в Абхазии 2023 года, скорее всего, будут на высоком уровне. Такой прогноз дала начальник одного из отделов Минтуризма Инара Бения.

«Судя по опросу, проведенному мною среди туроператоров, все прогнозируют успешный бархатный сезон. Даже в сравнении с 2022 годом, в этом году спрос на отдых именно в сентябре на 10-15% выше», – сообщила чиновница.

В эфире радио Sputnik представительница министерства уточнила, что большое влияние на ход бархатного сезона окажут погода и ценовая политика отелей. Если эти факторы окажутся благоприятными, то спрос будет не ниже, чем в прошлом году, или даже выше.

Бения привела в пример скидки на одноместные номера: такая практика, по ее словам, существует во многих странах, так как в бархатный сезон большинство путешественников – люди, не обремененные семьей. Абхазские отельеры решили взять этот прием на вооружение.

Скидки, добавила она, касаются не только одноместных номеров, но и в целом всего номерного фонда: в июле и августе номера в гостиницах и пансионатах стали дороже из-за наплыва туристов, так что в сентябре и октябре цены будут уменьшены приблизительно на 30%.

Кроме того, добавила чиновница, работники гостиничного бизнеса занялись привлечением возрастных туристов.

Представительница Минтуризма также рассказала, где лучше отдохнуть в бархатный сезон – в Абхазии или на российских курортах Краснодарского края.

Бения подчеркнула, что, по ее информации, в 2023 году отдых в Абхазии в бархатный сезон популярнее, чем на черноморском побережье.

«Это обусловлено тем, что Абхазия по климатическим показателям является более теплым местом, и у нас теплое прозрачное море. В Сочи, Туапсе, Дагомысе уже более прохладно», – сказала она.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 21:08

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