КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ» СОВЕТУЕТ, КАК ОТДОХНУТЬ В АБХАЗИИ И НЕ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Абхазия весьма популярна у россиян как вариант бюджетного отдыха на море, особенно в бархатный сезон. Но у этой страны есть ряд особенностей, которые нужно учитывать, отправляясь туда. Корреспондент "РГ", в том числе и на своих ошибках, понял, как не испортить отпуск, а насладиться прекрасной природой и черноморским побережьем.

В море притаился... ротавирус

Тяжело сегодня российскому туристу выбрать место для бюджетного отдыха на море. Турция из-за курса валют для многих стала недоступной, до Крыма сложно добраться, Краснодарский край переполнен отдыхающими. И многие вспомнили про Абхазию. Даже те, кто зарекался больше не ездить в эту страну. Это как рулетка: вы можете отдохнуть великолепно, а можете испортить весь свой отпуск. И вот почему.

В «Стране души», именно так поэтично переводится на русский язык название «Абхазия», отсутствуют нормальные очистные сооружения. Часто канализационные стоки сливаются прямо в море, отчего больше всего страдают дети. В 90 процентах случаев они подхватывают ротавирус и прочие кишечные инфекции. Особенно в Гагре. По этой же причине местные жители не советуют купаться в центре Сухума, несмотря на прекрасную набережную. Так что, прежде чем лезть в воду, поинтересуйтесь, где всего безопаснее это делать.

Еще один важный момент – это местный разливной домашний алкоголь. Воздержитесь от покупки. Даже если вас будут уверять: «Это вино мы сами пьем, оно самое лучшее во всей стране...», я бы рекомендовал употреблять, да и то очень умеренно, только то, что в заводской упаковке.

Алкоголь тут гораздо дешевле, чем в России, поскольку не так дороги акцизы. И запомните: чем ближе к границе с Россией вы отдыхаете, тем выше цены на еду, жилье и все остальное. И тем хуже отношение к туристам. Особенно этим отличается Гагра.

Как российские туристы в Абхазии отреагировали на резкое повышение штрафов за купальники

«Такое ощущение, что мы здесь пустое место, – поделился впечатлениями врач из Казани Евгений Ишинин, отдыхавший в Абхазии в начале августа. – Они считают, что если нацепили на свое заведение слово «Столовая», то все. Народ пойдет за дешевизной. А по факту средняя стоимость комплексного обеда – 500-600 рублей, как в хорошем кафе в Казани. Да еще и невкусно. Вечером два часа прождали, пока принесут шашлык, и перед нами никто даже не извинился».

Ильнур Тахриев, студент из Иннополиса, поразился тому, что здесь нет самокатов. Но, походив по набережной старой Гагры, понял почему.

«Тут элементарно нет ровных дорожек. Странное ощущение. Вроде бы море красивое, природа пышная, а вокруг какая-то полуразруха. Плитку как будто бы положили, но есть ямы. На берегу – мусор. Здания обшарпанные. И местные, похоже, не хотят вкладываться в инфраструктуру. Главное – набить карманы, пока сезон», – считает он.

Спа-отель с пустынным пляжем

Но в Абхазии пока еще есть места, где не развращены большими деньгами туристов и предлагают действительно уникальный отдых. Нужно просто забраться вглубь страны, и вы получите яркие эмоции, убедившись, что это все же «Страна души».

Даже в столице республики, городе Сухум, цены совсем иные. К примеру, где вы еще можете прокатиться в троллейбусе всего за пять рублей? Здесь же расположен самый модный в стране пляж «Мокко», отличающийся от остальных хорошим сервисом и золотистым песком вместо привычной на черноморском побережье гальки. Находится он на окраине города, и стоки здесь не сливают.

Между Сочи и Гагрой запустили электропоезд «Ласточка»

В последнее время у продвинутых туристов, кто уже не в первый раз отдыхает в Абхазии, популярным становится Очамчира. Город расположен в 170 километрах от границы с Россией и примечателен чистейшим морем, пустыми пляжами, отсутствием толп отдыхающих.

Здесь ты словно переносишься во времена Советского Союза. Отношение к тебе именно как к гостю, нет ощущения, что каждый второй хочет на тебе нажиться. А недавно там построили первый в Абхазии спа-отель с термальными ваннами. Ну то есть как построили? На окраине города стоял бетонный скелет без окон и дверей – недострой с советских времен. Еще два года назад в этих локациях можно было снимать фильм ужасов. Коровы умудрялись подниматься до второго этажа, а на крыше вольготно росли травы и кустарники. Однако здание облицевали, отремонтировали, завезли мебель, и с этого лета здесь готовы принимать гостей.

Горный тур под ключ

В последние годы в республике открывается много различных кемпингов и глэмпингов. Один из них, Тамыш, находится в Очамчирском районе на берегу моря по соседству с горячими источниками Кындыг. Тут же можно снять апартаменты. Единственный минус – отсутствие цивилизации и развлечений. Зато вас обеспечат домашней едой, и полное уединение вам гарантировано.

Если вам надоело море, можете отправиться в горы. Там тоже открылось огромное количество кемпингов и глэмпингов, в том числе и на высоте полторы тысячи метров. Один из них находится в Кодорском ущелье, в сорока километрах от Сухума. Здесь есть электричество, туалеты, в душевых горячая вода. Палатки установлены на деревянные настилы (благодаря этому в горах намного теплее спать по ночам), их же удобно использовать в качестве небольшой террасы. Для гостей продуманы многодневные маршруты по горам. Можно приобрести сразу «тур под ключ» за вполне адекватные деньги.

Цены на жилье в Абхазии самые разные. Мы с компанией из 12 человек снимали двухэтажный дом на окраине Сухума за тысячу рублей с постояльца. Территория огромная, и главное – можно было угощаться дарами сада. Такие вкусные фрукты мы, пожалуй, еще не ели.

А можно найти и санаторий от трех тысяч в сутки в Гудауте с трехразовым питанием. Или отдохнуть в частном отеле в Гагре с бассейном за семь тысяч с человека... Или в палатке на берегу моря от 500 рублей. Все зависит от вашего желания.

Но будьте осторожны. В этой сфере орудует много мошенников. И если вы обратились к посреднику, а такое там сплошь и рядом, и внесли задаток, человек может пропасть с вашими деньгами.

Город-призрак Акармара

Что же касается экскурсий, то в этой сфере тоже все по-разному. Если отправитесь на горное озеро Рица, будьте готовы к огромному количеству туристов, которых везут сюда даже из Сочи. Виды красивые, но, чтобы сфотографироваться в определенных локациях, нужно отстоять немалую очередь.

В село Новый Афон лучше ехать самостоятельно. Так у вас будет больше свободного времени, чтобы погулять по живописным местам, подняться в Анакопийскую крепость, откуда открывается шикарный вид, увидеть раритетный узкоколейный паровозик, который непонятно как попал на вершину горы Акуи.

Но одно из самых загадочных и притягательных мест в республике, которое потихоньку начинают обживать туристы, это город-призрак Акармара. Некогда богатый шахтерский поселок опустел после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. За это время природа отвоевала у человека большую часть домов.

При этом в городе по-прежнему живет около пятидесяти человек, и каждый со своей историей. Многие не хотят общаться и избегают камер смартфонов: «Это наша сложная жизнь, а не аттракцион для туристов». А вот бабушка Нанули продаст вам вкуснейшие пирожки с картошкой и сыром прямо со сковороды.

Недавно здесь в одной из квартир открылся первый музей. Пожилая хозяйка умерла, а родственники решили увековечить ее память, сохранив всю мебель и обстановку, чтобы люди могли проникнуться местным бытом. Меня как уроженца города Чистополя приятно удивило то, что среди экспонатов имеются часы чистопольского завода «Восток».

Добраться до Акармары можно как в составе экскурсии (но тогда времени у вас будет в обрез), так и самостоятельно. Но для этого вам нужно доехать до города Ткварчал, а там уже взять такси или арендовать джип за пять тысяч рублей. И лучше отправляться пораньше, иначе времени на все может не хватить.

P.S.

Отдых в «Стране души» может быть очень разнообразным, главное – не ждать чего-то сверхъестественного от сервиса, соблюдать меры предосторожности и быть открытым ко всему новому. А купаться в Абхазии можно аж до конца октября.

Олег Платонов

https://rg.ru/2023/08/23/reg-pfo/korrespondent-rg-sovetuet-kak-otdohnut-v-abhazii-i-ne-isportit-otpusk.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop