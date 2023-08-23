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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ 26 АВГУСТА ОТМЕТЯТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 23 августа 2023 21:24
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В АБХАЗИИ 26 АВГУСТА ОТМЕТЯТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. На 26 августа в Абхазии запланировано несколько мероприятий, посвященных Дню международного признания независимости республики.

День откроется в Сухуме в 10:00 церемонией возложения цветов в Парке Славы возле Мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

В 11:30 делегации направятся в село Нижняя Эшера Сухумского района, для возложения цветов к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В 12:45 цветы будут возложены к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района.

Мероприятия продолжатся вечером в Сухуме.

В 18:00 состоится торжественное собрание в конференц-зале Кабинета министров РА, посвященное празднованию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Место проведения – ул. Лакоба, 21 в городе.

В 19:00 в парке им. Баграта Шинкуба в Сухуме будет открыта фотовыставка, посвященная 15-летию признания Российской Федерацией независимости и государственного суверенитета Абхазии.

В 20:00 состоится открытие ХXI Международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» в городе Сухуме. Известный в республике фестиваль классической музыки был создан оперной дивой Хиблой Герзмавой еще в 2001 году.

Фестиваль начнется с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на Набережной Махаджиров, перед Абхазским драматическим театром им. С. Чанба. После окончания фестиваля запланирован праздничный салют.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 23 августа 2023 21:37

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