В АБХАЗИИ 26 АВГУСТА ОТМЕТЯТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

День откроется в Сухуме в 10:00 церемонией возложения цветов в Парке Славы возле Мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. На 26 августа в Абхазии запланировано несколько мероприятий, посвященных Дню международного признания независимости республики.

В 11:30 делегации направятся в село Нижняя Эшера Сухумского района, для возложения цветов к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В 12:45 цветы будут возложены к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района.

Мероприятия продолжатся вечером в Сухуме.

В 18:00 состоится торжественное собрание в конференц-зале Кабинета министров РА, посвященное празднованию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Место проведения – ул. Лакоба, 21 в городе.

В 19:00 в парке им. Баграта Шинкуба в Сухуме будет открыта фотовыставка, посвященная 15-летию признания Российской Федерацией независимости и государственного суверенитета Абхазии.

В 20:00 состоится открытие ХXI Международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» в городе Сухуме. Известный в республике фестиваль классической музыки был создан оперной дивой Хиблой Герзмавой еще в 2001 году.

Фестиваль начнется с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на Набережной Махаджиров, перед Абхазским драматическим театром им. С. Чанба. После окончания фестиваля запланирован праздничный салют.