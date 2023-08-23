В АБХАЗИИ 26 АВГУСТА ОТМЕТЯТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. На 26 августа в Абхазии запланировано несколько мероприятий, посвященных Дню международного признания независимости республики.
День откроется в Сухуме в 10:00 церемонией возложения цветов в Парке Славы возле Мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
В 11:30 делегации направятся в село Нижняя Эшера Сухумского района, для возложения цветов к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В 12:45 цветы будут возложены к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгярда Очамчырского района.
Мероприятия продолжатся вечером в Сухуме.
В 18:00 состоится торжественное собрание в конференц-зале Кабинета министров РА, посвященное празднованию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Место проведения – ул. Лакоба, 21 в городе.
В 19:00 в парке им. Баграта Шинкуба в Сухуме будет открыта фотовыставка, посвященная 15-летию признания Российской Федерацией независимости и государственного суверенитета Абхазии.
В 20:00 состоится открытие ХXI Международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» в городе Сухуме. Известный в республике фестиваль классической музыки был создан оперной дивой Хиблой Герзмавой еще в 2001 году.
Фестиваль начнется с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини на Набережной Махаджиров, перед Абхазским драматическим театром им. С. Чанба. После окончания фестиваля запланирован праздничный салют.
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