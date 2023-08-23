КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ С НАЧАЛА ГОДА В 5 РАЗА БОЛЬШЕ ВОЗБУДИЛА ДЕЛ ОБ АП ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. С начала года совместно с органами ГИБДД Краснодарского края и Республики Адыгея, Министерством транспорта и дорожного хозяйства края проведены совместные рейдовые мероприятия на автодорогах, по результатам которых возбуждено 30 дел об АП, что в пять раз превышает показатель первого полугодия 2022 года.

«Основные нарушения связаны с незаконным использованием транспортных средств международной перевозки во внутренних перевозках, передачей права пользования другим лицам, нарушением срока временного ввоза, а также их недекларированием в соответствии с таможенными правилами», – отметил заместитель начальника таможни Евгений Терлянский.

В качестве характерных примеров нарушений, связанных с незаконным ввозом и использованием иностранных транспортных средств, ввезенных из Республики Абхазия на таможенную территорию ЕАЭС, можно привести следующие.

В ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками ГИБДД, таможенниками Краснодарского края выявлен ряд лиц, которые ввезли иностранные транспортные средства международной перевозки из Республики Абхазия с целью их незаконного использования в коммерческих перевозках пассажиров.

По данным фактам таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.24 КоАП России. По данной статье предусмотрена административная ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде административного штрафа в размере от 50 до 300 тыс. рублей. Кроме того у лиц, переместивших транспортные средства с нарушением правил их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, возникает обязанность по их декларированию и уплате таможенных пошлин и налогов.

В ходе рейдовых мероприятий выявлены многочисленные случаи незаконной передачи транспортных средств, временно ввезенных гражданами Республики Абхазия для личного пользования, третьим лицам. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 2 ст. 16.24 КоАП России. По данной статье предусмотрен административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства либо без таковой. Также у лиц, переместивших транспортные средства с нарушением установленных требований, возникает обязанность по их таможенному декларированию и уплате таможенных пошлин и налогов.

По всем выявленным фактам нарушений таможенных правил, в отношении граждан начато административное производство. В отношении транспортных средств, являющихся предметами административных правонарушений применены обеспечительные меры в виде их изъятия и постановки на специальные площадки для задержанных транспортных средств.

Кроме того, были установлены случаи предоставления сотрудникам ГИБДД и должностным лицам Краснодарской таможни комплектов поддельных таможенных документов, указывающих на ввоз транспортных средств в ином статусе. По данным фактам информация передана в органы внутренних дел России для рассмотрения вопроса о наличии признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 327 УК России.

Краснодарская таможня информирует граждан о важности соблюдения правил временного ввоза иностранных транспортных средств и предупреждает, что за нарушение срока временного ввоза, а также за незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами, лица, осуществившие ввоз иностранных транспортных средств, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.