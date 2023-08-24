ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖУ

Сухум. 23 августа 2023. Абхазия-Информ. Кража в центральном парке г. Гагра по горячим следам раскрыта сотрудниками уголовного розыска районного управления внутренних дел. Задержан подозреваемый Пачулия Роман Нодариевич 1974 г.р., проживающий в г. Ткуарчал.

При личном досмотре у мужчины изъят рюкзак, ранее похищенный у заявительницы, в котором находились документы и банковские карты потерпевшей, а также денежные средства.

Отделом дознания УВД по Гагрскому району по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА в отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Гражданин Пачулия заключен под стражу.