СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ УПАВШУЮ В ОБРЫВ РОССИЯНКУ

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Поздно вечером, россиянка упала с 10 метровой высоты в обрыв в селе Верхняя Эшера, Сухумского района. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС выехали по экстренному вызову в 22 часа 25 минут.

Прибыв на место происшествия и спустившись в обрыв, спасатели обезболили пострадавшую, 28 летнюю Сабину Михайлову, транспортировали её на носилках к автотрассе и передали медикам.

Пострадавшая доставлена в Республиканскую больницу.