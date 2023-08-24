СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ УПАВШУЮ В ОБРЫВ РОССИЯНКУ
Новости Четверг, 24 августа 2023 13:40
Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Поздно вечером, россиянка упала с 10 метровой высоты в обрыв в селе Верхняя Эшера, Сухумского района. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС выехали по экстренному вызову в 22 часа 25 минут.
Прибыв на место происшествия и спустившись в обрыв, спасатели обезболили пострадавшую, 28 летнюю Сабину Михайлову, транспортировали её на носилках к автотрассе и передали медикам.
Пострадавшая доставлена в Республиканскую больницу.
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