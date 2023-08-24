ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ ПЕРЕДАНО ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Юрий Реквава, новый перевязочный стол медучреждению был просто необходим. Ранее в их пользовании был стол 30-летней давности.

«Этот стол-настоящий подарок, наш старый стол был железным, оперировать на нем было крайне неудобно для пациента. Например, на днях я сшивал сухожилия на руке более двух часов, раньше это была бы настоящая пытка для человека, а теперь все с комфортом», – рассказал доктор Реквава.

Кроме того, Минздрав передал больнице новый современный хирургический набор и передвижную лампу. Как отметил глава министерства Эдуард Бутба, все заявки районных больниц Минздрав учитывает и по мере поступления старается оказывать помощь ЦРБ.

«Мы были в Очамчырской ЦРБ несколько месяцев назад, руководство и персонал рассказали об основных потребностях. Мы наметили план обеспечения и поэтапно его реализуем. Уверен, мы закроем все базовые нужды наших медучреждений», – подчеркнул Эдуард Бутба.

Существенную помощь Минздрав оказал родильному отделению Очамчырской ЦРБ. Так, в родзал передан сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов, существенно облегчивший работу врачей.

Еще одна проблема, с которой сталкивались акушеры и гинекологи Очамчырской ЦРБ- это отсутствие КТГ, аппарата, который регистрирует частоту сердечных сокращений плода. Беременным, проживающим в Очамчыре, для проведения диагностики, приходилось выезжать в другие районы. Теперь ситуация гораздо проще.

На днях, благодаря аппарату КТГ и постоянному контролю врачей в Очамчырской ЦРБ появилась на свет крупная малышка Санель Данелия, весом более 4 кг.

В ходе визита в район Бутба ознакомился с общим положением дел в ЦРБ, пообщался с пациентами и обещал оказывать содействие в оснащении Очамчырской ЦРБ.