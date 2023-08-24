СРОК ЗА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. По поручению прокуратуры Краснодарского края территориальными прокурорами проверено фактические использование денежных средств получателями мер государственной поддержки, в частности материнского капитала и других детских пособий.

Как установлено в ходе проверки 52 гражданки, преобладающее большинство которых являются жителями Республики Абхазия, обратились в кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал МСК» с целью получения займов на строительство жилья с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

С целью обналичивания выплат женщины оформили доверенность на покупку земельных участков на территории Отрадненского района и передали оформленные на себя банковские карты сотрудникам кооператива.

Однако фактически представители кооператива по фиктивным договорам купли-продажи приобрели нерентабельные земельные участки для индивидуального жилищного строительства, указав в договорах сумму предполагаемых выплат по сертификатам на материнский капитал.

Впоследствии перечисленные средства материнского капитала в общей сумме порядка 35 млн рублей обналичены сотрудниками кооператива, а матери остались формальными обладателями участков без дальнейшего строительства ввиду отсутствия дорожной инфраструктуры, газоснабжения и электричества.

Новокубанским МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю по материалам прокурорских проверок возбуждено 52 уголовных дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Несколько гражданок Абхазии уже задержаны на границе, привлечены к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Теперь им необходимо не только вернуть материнский капитал, но и выплатить крупный штраф.

Количество граждан Абхазии, воспользовавшихся подобной схемой обнала, намного больше. Из-за опасения быть привлеченными к уголовной ответственности им придется отказаться от поездок в России.