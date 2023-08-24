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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 24 августа 2023 13:51
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КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Внешнеполитическое ведомство страны прокомментировано высказывания заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, по поводу возможного вхождения Абхазии в Состав России.

«В сегодняшних условиях система международной безопасности находится в состоянии значительного напряжения. Отмечаем существенное обострение ситуации между Российской Федерацией и коллективным Западом. Многие заявления, звучащие в СМИ, рассматриваем, как результат обостряющейся геополитической борьбы.

Тысячелетняя государственность Абхазии не является предметом для дискуссии. Наше законодательство дает ясное представление об этом. Республика Абхазия является надежным союзником Российской Федерации.

Наши отношения регулируются обширной договорно-правовой базой, насчитывающей более 200 соглашений. В Республике Абхазия ценят неоднократные заявления высших должностных лиц России относительно невозможности ревизии фундаментальных основ двусторонних отношений.

Безальтернативный путь развития в качестве суверенного независимого правового государства избран народом и охраняется Основным законом – Конституцией Республики Абхазия», – говорится в комментарии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 24 августа 2023 13:54

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