ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ СТРЕЛЬЧЕНКО

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба встретился с ответственным секретарем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко, который прибыл в республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню международного признания независимости Республики Абхазия.

«Мы рады Вас приветствовать в Абхазии в преддверии такого большого праздника. Мы знаем о Вашем добром отношении к нашей республике. Я уверен, что наше общение в рамках парламентского измерения принесет много полезных плодов для народов наших стран», – сказал, открывая встречу, спикер.

Он выразил ему особую благодарность за взаимодействие и поддержку, которые Стрельченко всегда оказывает Парламенту Абхазии.

В свою очередь ответственный секретарь поздравил Лашу Ашуба с 15-й годовщиной признания суверенитета и независимости Республики Абхазия Российской Федерацией и выразил уверенность в дальнейшем развитии сложившихся отношений дружбы и сотрудничества.

Сергей Стрельченко проинформировал спикера о предстоящих сессионных заседаниях Парламентского Собрания и пригласил Парламент Республики Абхазия принять в них участие.

Встреча прошла в тёплой дружеской атмосфере.