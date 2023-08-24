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Абхазия Информ

АРДА АШУБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Новости Четверг, 24 августа 2023 18:39
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АРДА АШУБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. В Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева состоялась региональная (с международным участием) научно-практическая конференция «Адыгские языки: лексикология, лексикография и стилистика», посвященной 95-летию со дня рождения известного ученого, доктора филологических наук, профессора Юнуса Тхаркахо.

В работе конференции принял участие кандидат филологических наук, директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА Арда Ашуба.

Также по видеосвязи с докладом «Абхазские и адыгские пословицы: структурно-семантические параллели» выступила доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета, академик Адыгской Международной академии наук, член-корреспондент Академии наук Абхазии, заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА Лили Хагба.

В рамках работы конференции обсуждался следующий круг вопросов:

Вклад доктора филологических наук Ю.А. Тхаркахо в развитие лексикографии, в разработку и описание стилистики адыгейского языка;

Лексикография адыгских языков;

Стилистика адыгских языков;

Отечественные и зарубежные ученые о лексикографии адыгских языков;

Отечественные и зарубежные ученые о стилистике адыгских языков;

Корпусные исследования родных языков;

Стилистика художественных и фольклорных произведений;

Инновационные теории и методики обучения родному языку, литературе и фольклору.

Юнус Тхаркахо более 45 лет трудился в стенах Адыгейского   республиканского института гуманитарных исследований. За это время из-под его пера вышло огромное количество научных трудов, по лексикологии, лексикографии, стилистике, диалектологии и культуре языка. Он составил «Русско-адыгейский словарь», «Адыгейско-русский словарь», «Фразеологический словарь адыгейского языка». Помимо учебных программ и методических пособий, очерков и монографий, он является автором различных пьес, стихотворений, книг.

В рамках работы конференции доктор филологических наук, профессор, директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева Адам Тлеуж и кандидат филологических наук, директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА Арда Ашуба обсудили разные вопросы, касающиеся исследований в области истории филологии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 24 августа 2023 18:45

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