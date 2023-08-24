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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЙНЫМ ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Новости Четверг, 24 августа 2023 18:48
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЙНЫМ ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провёл совещание с главами районных администраций. На встрече обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и Независимости и 15-летия международного признания независимости Республики Абхазия.

Главы администраций районов представили подробные планы мероприятий, которые будут проведены 26 августа.

Согласно докладам, в районах будут проведены праздничные концерты, выставки, конкурсы, турниры, церемонии возложения. В преддверии праздников районные администрации проводят работы по благоустройству памятников и парковых зон. Также планируется проводить встречи с ветеранами.

В связи с тем, что заявки на проведение ремонтно-восстановительных мероприятий в рамках работы Государственной комиссии значительно превышают изначально заложенный бюджет, премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что оставшиеся объекты будут в обязательном порядке ремонтироваться до конца текущего года и в следующем году.

По словам Бадры Гунба, в рамках подготовки к праздникам в республике ведутся регламентные работы по освещению и нанесению дорожной разметки вдоль республиканской трассы. Также проводятся ремонтно-восстановительные работы на железнодорожных вокзалах и станциях, восстанавливаются мосты и прочие сооружения.

На совещании также детально обсудили вопросы выплат материальной помощи семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.

По завершении совещания Бадра Гунба поручил главам районов усилить работу по подготовке к предстоящим праздникам.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 24 августа 2023 18:52

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