ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ О ДОБРОВОЛЬЦАХ, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К НАМ НА ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Руководитель благотворительного фонда «Помним», депутат Парламента Леонид Лакербая рассказал Апсныпресс о поездках на Северный Кавказ и Алтай и встречах с родителями добровольцев, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Поездки осуществляются в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 гг. и 15-летию признания Россией независимости Абхазии. Половину затрат, связанных с этими поездками, профинансировало государство, остальное – это средства, поступающие от разных организаций, знающих на что они будут направлены», – сказал Лакербая.

Акция началась в марте этого года с поездки в Кабардино-Балкарскую Республику, где 30 семей погибших добровольцев, чьи родители живы.

«Мы посещаем те семьи погибших добровольцев, где еще живы родители. Мы уже посетили 60 таких семей, а их всего, по нашим данным, 79. Мы посетили республики Северного Кавказа. Это – Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Южная Осетия, Чеченская республика и Ингушетия», – уточнил Лакербая.

Предпоследняя поездка была в Ингушетию, в город Малгобек, где проживают матери двух погибших добровольцев.

«В войну у нас воевало 12 ингушей, четверо из них погибло, у двоих живы родители, их мы и посетили. Я был очень растроган этой поездкой. Меня поражало, насколько теплым был прием во всех республиках. И в Ингушетии было то же самое. Вместо того, чтобы мы стократно говорили спасибо родителям погибших у нас добровольцев, они нас благодарили за внимание, за то, что наш народ помнит их сыновей. Нас, буквально, не хотели отпускать. Естественно, всех родителей, которых мы посетили, мы их приглашали на отдых к нам. Это не первый год делается. Вот уже более 15 лет к нам на отдых приезжают семьи добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Некоторые бывали в Абхазии по несколько раз, но есть и те, кто еще ни разу не приезжал к нам. Мы передали родителям приглашение от имени нашего президента приехать на отдых в Абхазию, а также принять участие в торжествах, посвященных 30-летию Победы. Как правило, они приезжают 15-20 сентября, а уже после Дня Победы уезжают», – сказал Лакербая.

Всем семьям, которые посетили представители фонда «Помним», были переданы продовольственные наборы.

«Поначалу я как-то не воспринял эту идею. Мне казалось, что лучше передать конверт с деньгами. Но, по тому, как родители принимали этот подарок, я понял, что мы правильно поступили. Они это называют «псапэ» – обряд даров. В продовольственный набор входит большой ассортимент товаров – мука, масло растительное, сахар, крупы, кондитерские изделия, напитки и прочее. Мы убедились, что это лучше, чем просто передавать деньги. Пришлось немного повозиться, комплектуя эти наборы. Но это стоило того», – сказал Лакербая.

И все же, по его словам, самое важное значение имело личное общение с пожилыми родителями, теплые слова и пожелания.

Посещением родителей в Ингушетии завершились поездки по республикам Северного Кавказа.

«Сейчас у нас другая задача. Это – 13 семей добровольцев из России, живущие в разных городах – от Смоленска до Братска и Томска. Мы часто вспоминаем, и правильно делаем, добровольцев из Северного Кавказа. Гораздо меньше мы говорим о тех, кто приехал к нам во время войны на помощь из разных городов России», – сказал Лакербая.

Он привел в пример историю молодого парня из Томска – Андрея Юнчиса. Ему было тогда 18 лет, он окончил первый курс Томского университета. Когда в Абхазии началась война, он, никому ничего не сказав, бросил всё и приехал сюда, воевал очень достойно и погиб 16 марта 1993 года.

«Он погиб в мартовском наступлении. Мне он особенно запомнился. В ноябре 1993 года, когда мы производили эксгумацию из захоронения в районе республиканской больницы, этого парня узнали его сослуживцы, которые сказали много теплых слов о нем. У меня есть идея организовать телемост между Абхазией и Томском, откуда к нам приехал Андрей, пригласить его сослуживцев, чтобы они рассказали о нем. Я считаю, что это надо сделать не только для того, чтобы у нас помнили об этих ребятах, больше знали о них, но чтобы о них, об их подвигах узнали и в тех городах, откуда они к нам приехали. Я нашёл его сослуживцев. Если удастся провести такой телемост, с одной стороны в студию придут те, кто воевал вместе с Андреем, а в Томске – его мама. Я хочу, чтобы в его городе услышали о нем. К сожалению, мама Андрея себя сейчас неважно чувствует. Но телемост можно организовать и позже», – сказал Леонид Лакербая.

Совсем недавно председатель фонда «Помним» и член правления фонда Индира Вардания вернулись из Горного Алтая.

«Эта поездка была организована в преддверии 15-летия признания Россией независимости Абхазии. Мы посетили семью Героя России и Героя Абхазии Виталия Вольфа», - сказал Лакербая.

Виталий Александрович Вольф (17 июля 1972 – 27 марта 1993) – российский военнослужащий, командир отделения связи 3-го парашютно-десантного батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка ВДВ России.

Вечером 27 марта 1993 года гвардии старший сержант Виталий Вольф обеспечивал связь 7-й парашютно-десантной роты, выполнявшей боевую задачу по охране сейсмологической лаборатории в населённом пункте Нижней Эшеры. В 22 часа 30 минут лаборатория подверглась артиллерийско-миномётному обстрелу, в результате чего взрывом повредило линию связи. Возникла реальная угроза жизни десантников, находившихся на объекте.

Виталий сумел восстановить связь с оперативной группой ВДВ в городе Гудаута, несмотря на полученное осколочное ранение в голову. Вызванные по восстановленной связи вертолёты нанесли удар по позициям грузинских экстремистов, откуда вёлся обстрел лаборатории. Виталий скончался, не приходя в сознание. Он похоронен в городе Яровое Алтайского края.

Указом президента РФ в 1993 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту сверхсрочной службы Виталию Вольфу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Распоряжением главы администрации города Яровое от 10 ноября 1993 года улица Байкальская переименована в улицу Виталия Вольфа. На здании Яровской средней школы № 14, где учился В. Вольф, установлена мемориальная доска. На территории 7-й военной базы в Абхазии установлен памятник-бюст Вольфа.

Указом президента Абхазии в 2013 году В. А. Вольфу присвоено звание Героя Абхазии.

2 августа 2014 года в Яровом в центре города был открыт обелиск Виталию Вольфу.

«Сейсмическая лаборатория в Нижней Эшере, можно сказать, находилась на пути к Гудауте. После тяжелой мартовской наступательной операции на линии Гумистинского фронта было мало наших ребят. Грузины предприняли в ночь с 27 на 28 марта атаку на лабораторию, где находились до 120 десантников. Был сильнейший миномётный огонь, связь была прервана. Этот парень, Виталий Вольф, командир отделения связи десантников, ценой своей жизни восстановил связь. Спустя двадцать лет президент Александр Анкваб присвоил ему звание «Героя Абхазии» посмертно. Нам историю этого парня рассказал генерал Александр Чиндаров, личность хорошо известная в Абхазии. Если бы грузинам удалось подавить эту лабораторию и пройти, то путь на Гудауту был бы открыт для них со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал Лакербая.

В апреле 2013 года в средней школе села Эшера Сухумского района открыли мемориальную доску Герою России Виталию Вольфу. В 2017 году Союз десантников Абхазии установил мемориальную доску у верхнего Гумистинского моста.

«В преддверии 30-летия нашей Победы мы не могли не полететь в Горно-Алтайск. Оттуда мы поехали в поселок Соузга, где живут родители Виталия. Состоялась очень теплая, душевная встреча. Мы передали родителям Виталия памятную серебряную монету, посвященную Фазилю Искандеру, которую нам дал руководитель Банка Абхазии. Они были благодарны за то, что мы помним и чтим подвиг их сына», – сказал Лакербая.

Председатель фонда «Помним» выразил огромную благодарность телерадиокомпании «Горный Алтай», которая сняла сюжет о нашей встрече.

«Это важно не только для нас и родителей погибших. В городе, где жил этот смелый парень, должны знать о его подвиге, о том, что он погиб, защищая и Россию, и Абхазию. Отец Виталия обещал приехать в Абхазию», – сказал Лакербая.

Фонд «Помним» обратился к разным организациям помочь с финансированием этих поездок. В фонде также хотят, если это получится, выделить какую-то сумму денег родителям погибших добровольцев ко Дню Победы.

В планах фонда пообщаться и с теми, кто живет в Донецке.

«Встречу можно организовать в Москве, в посольстве Абхазии и лично засвидетельствовать им своё почтение. Мы также хотим записать воспоминания сослуживцев, чтобы передать их родителям погибших добровольцев. Даже если у нас не получится организовать телемосты с разными городами, то мы запишем воспоминания наших ветеранов и передадим их родителям», – поделился планами Лакербая.

Он назвал важным моментом то, что среди добровольцев, которые воевали в Абхазии, есть и те, кто сейчас участвуют в специальной военной операции России на Украине.

Леонид Лакербая выразил благодарность администрации Очамчырского района, которая организовала большой вечер памяти добровольцев.

«Мы не имеем права забывать о добровольцах, которые пришли к нам на помощь в самое тяжелое для народа Абхазии военное время», – подчеркнул Лакербая.