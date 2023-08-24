В ЦСЭИ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ»

«С тех пор, как Российская Федерация и некоторые другие страны – члены ООН признали независимость и государственный суверенитет Абхазии, прошло 15 лет. Это не так много, но для нас само признание – событие исторической важности, потому эта дата в Абхазии так широко отмечается», – сказал Дамениа.

Он напомнил о том, что «15 лет назад Соединённые штаты разыграли вооружённую агрессию на Южном Кавказе под кодовым названием «Чистое поле». Речь шла не только о вытеснении России с территории Грузии, но и истребление коренных народов Южной Осетии и Абхазии, превращение постсоветской Грузии в моноэтническую страну».

По словам Дамениа, над Южной Осетией и Абхазией как дамоклов меч нависла гуманитарная катастрофа.

«Только российское вмешательство предотвратило ее. Но США не может мириться с конкурентоспособными странами. Когда же операция на Южном Кавказе была сорвана Россией, они вновь, спустя шесть лет, объявили ей войну, но уже через Украину. Трудно не заметить, что по своей сути СВО является продолжением той воны, которую вели, ведут и будут вести США против России. Все такие операции организовываются и проводятся по одному и тому же сценарию, преследует одну и туже цель – укрепление однополярного мира во главе с США. При таких геополитических условиях России приходилось и приходится отвечать на вызов США», – отметил Дамениа.

Поражение Грузии в войне не означало автоматически восстановления мира и стабильности в регионе. Поэтому Россия была вынуждена принять политическое решение закрепляющее итоги войны и обеспечивающее безопасность народов Абхазии и Южной Осетии.

«Признание Россией государственного суверенитета Абхазии хотя и частично повысило международный и правовой статус республики. Оно означало завершение военной фазы кризиса и открывало определенные перспективы перехода Абхазии к мирной жизни. Россия же, в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве, выступала не только гарантом безопасности Абхазии, но и стала оказывать ей серьезную помощь в восстановительном процессе», – сказал Дамениа.

Он придает ключевое значение развитию связей между Абхазией и Россией. Вместе с тем он обращает внимание на «необходимость соблюдения формального равноправия взаимодействующих сторон при их фактической асимметричности.

Секретарь Совбеза Абхазии, бывший министр иностранных дел Сергей Шамба напомнил слова Дмитрия Медведева, который после подписания указов о признании Абхазии и Южной Осетии в одном из интервью сказал, что это было самое трудное решение в его жизни.

«Но тогда, 8 августа 2008 года, Россия, встав на защиту Южной Осетии и Абхазии, показала миру, что она готова применить и силу. Защищая свои коренные интересы в регионе. И это после достаточно длительного периода времени, когда Россия теряла свои позиции на мировой арене. Это был первый такой жест, где Россия продемонстрировала, что она не даст переступить за красную черту», – заметил Шамба.

Событиям 26 августа предшествовали встречи президентов Сергея Багапша и Эдуарда Кокойты с Дмитрием Медведевым, на которых обсуждались разные вопросы будущего политического устройства республик.

«Все знают, чего нам стоило все те годы, до признания независимости Абхазии, охранять границу, производить ротацию, сколько было потерь, диверсионно-террористических актов. В обществе более всего опасались возобновления военных действий со стороны Грузии, все остальные вопросы отступали на второй план. После признания сложилась совершенно другая ситуация, война отступила. И даже сейчас, при всей сложности ситуации в мире, при жестком противостоянии России и коллективного Запада, наши люди не так боятся того, что может вновь начаться война», – сказал Шамба.

После признания Россией Абхазии заключено более 200 договоров и соглашений. «Главное, что у нас теперь есть соглашение о сотрудничестве в военной. области, которое предусматривает, что в случае военной угрозы со стороны любого государства или группы государств стороны оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную. Многие сегодня говорят, что грузинская армия уже не та. Но наша армия тоже уже не та. А самое главное, что у нас есть союз с Россией», – отметил секретарь Совбеза.

Вспоминая о событиях 15 летней давности, член Общественной палаты, экс-спикер Парламента Сократ Джинджолия, сказал: «Я радовался также, как и весь народ. Появились новые надежды, исполнилась наша вековая мечта. Мы были полны надежд на развитие, и на то, что получим международное признание. Прошло 15 лет и эти 15 лет показали, здесь уже говорилось об этом, что самое главное – это обеспечение нашей безопасности. То есть, мы получили возможность сконцентрироваться на внутриполитических делах, на развитии экономики, социальной сферы, культуры».

Говоря о будущем, Джинджолия подчеркнул, что «сложно в той ситуации, в которой сейчас находится мир прогнозировать, что будет завтра, не говоря уже о том, что будет через 10-15 лет».

Но, по словам Джинджолия, можно и нужно говорить о том, как укреплять государство, о том, что надо делать здесь и сейчас.

Надо сосредоточить внимание на решении вопросов экономики, внутренней политики, культуры, демографии.

«Мы должны перейти к нормальной работе, когда общество и власть будут договариваться, обсуждать и решать все вопросы, которые волнуют население. Мы государство, в котором не миллионы людей, нас всего 250 тысяч, и мы имеем возможность договариваться. Если мы хотим существовать как независимое государство, мы обязаны найти общий язык друг с другом. Нормальное развитие государства возможно только тогда, когда общество и государство умеют договариваться», – сказал Сократ Джинджолия.

Немаловажное значение в государстве имеет и идеология, считает Джинджолия.

«Утрата идеологии – это утрата идентичности. Сохранение национальной культуры, ее развитие, разумное сочетание нашей культуры с тем, что приносит нам современный мир - вот такая идеология обязательно должна быть. Выработка идеологии – одна из главных задач нашего государства», – заметил Джинджолия.

Он также считает необходимым наведение порядка внутри страны, существенное сокращение чиновничьего аппарата, борьбу с коррупцией, захлестнувшей страну.

Больше внимания надо уделять и вопросам репатриации. И здесь не важно, этими вопросами занимается госкомитет или министерство по репатриации. Нужны конкретные дела.

Возвращаясь к вопросу обеспечения безопасности страны Джиндолия сказал: «Предположим, что мы не связаны с Россией договорами, общими интересами, единым оборонным пространством. Сколько мы сможем прожить в мире? Я думаю, несколько дней, потому что никто не отменял намерения Грузии восстановить территориальную целостность. А как они будут ее восстанавливать? Конечно же, не путем переговоров. Никто в Абхазии не намерен возвращаться в состав Грузии. Единственный пусть – военный, хотим мы этого или нет. Я согласен, что у нас уже не та армия. Но мы не сможем создать армию, в которой 1,5 млн человек, да и 500 тысяч. Мы должны иным путем защищать себя и свою независимость. Для этого есть один путь - углубление отношении с Россией, являющейся гарантом нашей безопасности. Сколько бы государств нас ни признало, единственным гарантом нашей безопасности может быть только Россия».

Главный редактор государственного информагентства «Апсныпресс» Манана Гургулия затронула тему представленности Абхазии в международном информационном пространстве. Она обратила внимание на нехватку информации об Абхазии на разных языках, в том числе на английском.

«Нравится нам или не нравится, но большая часть мира говорит на этом языке. Это язык международного общения. Нам необходимо иметь материалы и на английском языке, чтобы о нас больше знали», – подчеркнула она.

Нужны самые разные материалы об Абхазии – и текущие новости, и аналитика, и экспертные оценки, исторические и культурологические исследования и многое другое. Причем материалы на разных языках должны готовить не только журналисты, но и ученые Академии наук, АГУ, АбИГИ, ЦСИ.

Советник президента по вопросам национальной обороны и безопасности Рауль Лолуа в 2008 году руководил Центром спецназначения СГБ РА.

«Мы выполняли задачи, которые поставил перед нами верховный главнокомандующий, президент Сергей Багапш», – сказал он.

Он провел прямые параллели между ростом вооружения в Грузии и развязыванием войн.

«Мы помним, как Грузия, получив вооружение ЗакВО, развязала войну в Абхазии. Перед началом той войны, которую она развязала в 2008 году в Южной Осетии, в Грузии многократно увеличился военный бюджет. Мы внимательно наблюдали за этим процессом и понимали, что начнется новая война», – сказал Лолуа.

О важности развития российско-абхазских отношений в различных сферах говорили помощник руководителя МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Борис Накопия, член Общественной палаты, предприниматель Беслан Кварчия, руководитель Конгресса народа Абхазии, член Общественной палаты Давид Пилия.

Об этом сообщает Апсныпресс.