НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Сухум. 24 августа 2023. Абхазия-Информ. Памятник советским воинам открыли на горном перевале Пыв в честь 80-летия победы в битве за Кавказ и заложили «капсулу времени» с посланием на русском и абхазском языках.

В середине июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством почётного консула Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука, военнослужащих Минобороны Абхазии и представительства Россотрудничества завершила реконструкцию памятника.

В церемонии открытия приняли участия министр обороны Владимир Ануа, министр культуры Даур Кове, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, советник директора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (Минкульт РФ) Владимир Метельков, официальный представитель фонда «Союз поисковых отрядов» Алексей Зоров, представители посольства России Россотрудничества, российских и абхазских военных, Музея боевой славы имени В.Г. Ардзинба, совета ветеранов, совета старейшин, российских соотечественников, молодежи и гостей республики.

Церемония открытия началась с построения почетного караула, исполнения гимнов Абхазии и России и минуты молчания в память о погибших на перевалах во время битвы за Кавказ. После этого с речью выступил министр обороны Владимир Ануа. Он назвал открытие памятника на перевале Пыв знаковым событием.

«Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили головы лучшие сыновья и дочери Абхазии. Они были героями при жизни, такими и останутся в нашей памяти», – отметил Ануа.

Министр культуры Даур Кове поблагодарил всех присутствующих за то, что стали участниками данного события, а также всех, кто восстановил памятник советским воинам.

«Это не просто дань уважения погибшим в войне. Сегодня, в эпоху, когда в мире происходят события, направленные на то, чтобы перестроить всю нашу историю, открытие такого мемориала говорит о том, что мы будем передавать нашу историю будущим поколениям», – сказал он.

По словам советника посольства России в Абхазии Романа Татарки, реконструкция памятника на перевале Пыв является событием, которое обеспечивает связь времен. От имени народа России и Посольства он выразил благодарность «руководству и народу Абхазии за то, что способствуют подобным мероприятиям и находятся в одной исторической парадигме».

Почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук отметил, что открытию памятника предшествовала огромная работа, и эту идею поддержали руководство страны, ряд ведомств и организаций.

Исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов рассказал, что идея восстановить памятник появилась два года назад, и в то время она казалась невыполнимой. «Когда мы приняли решение о реконструкции памятника и начали искать возможности реализовать свою идею, нам в какой-то момент показалось это большой авантюрой. Но нашлись неравнодушные люди, которые оказали неоценимую поддержку. Хочу подчеркнуть, что это все было сделано безвозмездно. Это хорошая волонтерская работа. Мне кажется, мы должны отдавать дань нашим предкам, которые погибли здесь», – сказал Статейнов.

Заместитель атамана Адлерского казачьего общества, участник СВО Александр Судаков отметил, что открытие памятника подтверждает общую историю Абхазии и России, а также, что эти два государства по-прежнему остаются вместе.

После выступлений гостей Владимир Ануа и Владимир Литвинчук перерезали красную ленту. После этого была заложена «капсула времени» с посланием, которое нужно будет вскрыть в 2043 году на 100-летие победы в битве за Кавказ. В тексте послания говорится, что активисты надеются на то, что спустя 20 лет в Абхазии все памятники Великой Отечественной войны будут находиться в хорошем состоянии. На Санчарском, Марухском и Клухорском перевалах Абхазии, где шли ожесточенные бои, все еще находят останки погибших солдат и предают их земле.

По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа, медалями «За боевое сотрудничество» за большой вклад в решении вопросов военно-патриотического воспитания, военно-технического сотрудничества был награжден Владимир Литвинчук. Медалью «30 лет Министерству обороны Республики Абхазия» награждены Владимир Метельков, Алексей Зоров, Николай Астафьев, Андрей Верхов, Руслан Кокоскерия, Осман Кокоскерия, Дмитрий Статейнов, Зейнал Багиров.

9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ — одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Это важная дата в мировой истории, поскольку именно она во многом предопределила победоносный для антигитлеровской коалиции исход Великой Отечественной войны.