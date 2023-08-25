 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

Новости Пятница, 25 августа 2023 12:58
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. В Москве в пятницу прошла встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Д. Медведев поздравил Аслана Бжания и абхазский народ с 15-летием признания Республики Абхазия Российской Федерацией и пожелал мира, благополучия и успехов.

«Сердечно вас приветствую. Мы находимся в преддверии важной даты – 15-летия с момента признания Россией независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач. С тех пор наши отношения развиваются успешно, у нас союзнические, очень добрые отношения, и это развитие обязательно продолжится. Я хочу поздравить жителей ваших республик с обретением независимости, с появлением тогда новых субъектов международного права и пожелать вам, и в вашем лице жителям республик, благополучия и успехов. Так что поздравляю вас с наступающей важной датой», – сказал Медведев.

Аслан Бжания выразил благодарность руководству России и лично Дмитрию Анатольевичу за принятие судьбоносного решения.

«Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Таким образом Абхазии был обеспечен прочный мир. Вы очень хорошо знаете, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе Абхазии от терактов погибли несколько сотен наших граждан и все это прекратилось, граница укреплена. У нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом, восстановлены в огромном количестве детские сады и школы, театры и все это благодаря миру и поддержке Российской Федерации. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет», – сказал глава государства.

«К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен кровью и потом. И в конечном итоге, благодаря Российской Федерации, справедливость восторжествовала. Я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные проекты будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения», – подчеркнул он, добавив, что Абхазия всегда, когда это нужно, будет опорой для всех народов России и для братской Южной Осетии.

Аслан Бжания также выразил надежду на то, что стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены и дружба двух стран станет еще крепче.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 13:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.