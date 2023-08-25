ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

«Сердечно вас приветствую. Мы находимся в преддверии важной даты – 15-летия с момента признания Россией независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач. С тех пор наши отношения развиваются успешно, у нас союзнические, очень добрые отношения, и это развитие обязательно продолжится. Я хочу поздравить жителей ваших республик с обретением независимости, с появлением тогда новых субъектов международного права и пожелать вам, и в вашем лице жителям республик, благополучия и успехов. Так что поздравляю вас с наступающей важной датой», – сказал Медведев.

Аслан Бжания выразил благодарность руководству России и лично Дмитрию Анатольевичу за принятие судьбоносного решения.

«Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Таким образом Абхазии был обеспечен прочный мир. Вы очень хорошо знаете, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе Абхазии от терактов погибли несколько сотен наших граждан и все это прекратилось, граница укреплена. У нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом, восстановлены в огромном количестве детские сады и школы, театры и все это благодаря миру и поддержке Российской Федерации. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет», – сказал глава государства.

«К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен кровью и потом. И в конечном итоге, благодаря Российской Федерации, справедливость восторжествовала. Я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные проекты будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения», – подчеркнул он, добавив, что Абхазия всегда, когда это нужно, будет опорой для всех народов России и для братской Южной Осетии.

Аслан Бжания также выразил надежду на то, что стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены и дружба двух стран станет еще крепче.

Об этом сообщает сайт главы государства.