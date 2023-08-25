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Абхазия Информ

90 ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ПРОЛЕЧИЛИСЬ В ЕРЕВАНСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ В 2022 ГОДУ

Новости Пятница, 25 августа 2023 20:14
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90 ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ПРОЛЕЧИЛИСЬ В ЕРЕВАНСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ В 2022 ГОДУ

Сухум. 25 августа 2023. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Фонда инвалидов Эмзар Ашуа посетил с рабочей поездкой Ереван, сообщается на странице фонда в фейсбуке.

Ашуа встретился с армянскими коллегами из компании «Медтревел», с которой у Фонда заключен договор и которая занимается устройством подопечных фонда в клиники и их полным сопровождением.

Он также посетил пациентов, которые сейчас проходят лечение в Ереване и осмотрел клиники.

«Мы очень рады, что смогли добиться того, чтобы отправлять наших ветеранов на лечение в Армению. Здесь не только высокий уровень медицины, но и прекрасное отношение к каждому пациенту, о чем нам говорят и все ветераны после возвращения. За то, что все проходит легко для ветеранов, без лишних забот и очередей спасибо большое всем врачам и лично директору «Медтревел» Елене Симонянц, которая берет на себя все вопросы и полностью организует весь процесс лечения наших пациентов в Армении», – сказал Эмзар Ашуа.

Со своей стороны директор «Медтревел» Елена Симонянц отметила, что они сотрудничают с Фондом с 2021 года и за это время дважды приезжали с рабочими визитами в Абхазию и встречались с руководством Фонда.

Только за прошлый год компания «Медтревел» приняла 127 пациентов из Абхазии из них порядка 90 от Фонда инвалидов. Компания занимается пациентами самых разных направлений с большим разбросом диагнозов, в том числе и по вопросам протезирования конечностей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 25 августа 2023 20:16

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