90 ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ПРОЛЕЧИЛИСЬ В ЕРЕВАНСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ В 2022 ГОДУ

Ашуа встретился с армянскими коллегами из компании «Медтревел», с которой у Фонда заключен договор и которая занимается устройством подопечных фонда в клиники и их полным сопровождением.

Он также посетил пациентов, которые сейчас проходят лечение в Ереване и осмотрел клиники.

«Мы очень рады, что смогли добиться того, чтобы отправлять наших ветеранов на лечение в Армению. Здесь не только высокий уровень медицины, но и прекрасное отношение к каждому пациенту, о чем нам говорят и все ветераны после возвращения. За то, что все проходит легко для ветеранов, без лишних забот и очередей спасибо большое всем врачам и лично директору «Медтревел» Елене Симонянц, которая берет на себя все вопросы и полностью организует весь процесс лечения наших пациентов в Армении», – сказал Эмзар Ашуа.

Со своей стороны директор «Медтревел» Елена Симонянц отметила, что они сотрудничают с Фондом с 2021 года и за это время дважды приезжали с рабочими визитами в Абхазию и встречались с руководством Фонда.

Только за прошлый год компания «Медтревел» приняла 127 пациентов из Абхазии из них порядка 90 от Фонда инвалидов. Компания занимается пациентами самых разных направлений с большим разбросом диагнозов, в том числе и по вопросам протезирования конечностей.